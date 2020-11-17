Сидимо в жовтому листі: Костя Войтенко – про зйомки серіалу «Будиночок на щастя»

Актор розказав, у яких умовах йому доводиться зніматися в ситкомі

Зйомки третього сезону «Будиночка на щастя» (Новий канал) тривають. Дії відбуваються у всім нам відомому селі Сеньківка, де улюблені головні герої – Макс (Костя Войтенко) та Маша (Галина Безрук) продовжують з’ясовувати стосунки. Словом, робота кипить! Такому насиченому темпу на заваді може стати, лише погода.

– Перші два сезони ми знімали навесні та влітку, – розповідає Костянтин Войтенко. – Робочий день міг тривати з ранку і допоки було видно (усміхається). Зараз так не виходить, адже світловий день короткий. Тому в нас з’явилося більше нічних сцен. Проте, осінь додала своєї особливої атмосфери. Ми сидимо в жовтому листі та спостерігаємо, як виноград перетворюється на родзинки. Єдине, часом буває дуже холодно. Тим паче зараз, коли температура на термометрі впала нижче нуля.

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Та актор каже, що на знімальному майданчику завжди «гріють» дружні стосунки.

– У нас дуже класна команда, – розповідає Костя. – Нам легко та приємно працювати. І зовсім не відчувається втоми після 16-годинної зміни.

Уже наприкінці листопада актори ситкому почують: «Стоп, знято». А це означає, що глядачі Нового каналу побачать «Будиночок на щастя» у 2021 році. Слідкуйте за нашими новинами, щоб не пропустити прем’єру!