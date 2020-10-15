Віталіна Біблів провела день народження на зйомках «Будиночка на щастя»

Зірка новоканальського серіалу відсвяткувала ювілей у кадрі

Акторка Віталіна Біблів, яка полюбилася глядачам Нового каналу своєю неповторною та щирою Любанею з «Будиночок на щастя», 15 жовтня святкує сорокарічний ювілей. Своє свято Віталіна відзначила на знімальному майданчику улюбленого комедійного ситкому. У серіалі вона грає доволі різку та специфічну жінку з добрим серцем. І хоч стиль та манери Віталіни та Люби різняться кардинально, материнська ласка та доброта у них спільна. Саме тому уся творча група проекту влаштувала сюрприз – привітала Віталіну зі святом прямісінько на майданчику. Особливе ставлення до Біблів її колеги по «Будиночку на щастя» виразили теплими словами про неї.

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Сергій Атрощенко, режисер:

– Вперше побачив Віталіну в якомусь скетч-шоу Нового каналу. Вже тоді зрозумів, що вона дуже класна артистка. Потім зустрічалися на інших проектах. Я знав, що рано чи пізно ми перетнемося на якійсь великій роботі. І коли ми формували каст для першого сезону «Будиночка на щастя», одразу знав, що вона буде грати Любу. Віталіна дуже пластична акторка. Таких артистів як Біблів та Задніпровський, такої вікової категорії, такої сили й майстерності в комедійному жанрі в Україні немає. Вони тримають текст та імпровізують, бо самі могли би бути режисерами. Вони входять в кадр і розуміють, як виглядають збоку. Віталіна найбільше на майданчику привносить у свою Любаню, бо гарно її відчуває. Хочу побажати Віталіні кохання на все життя! Нехай вона зустріне кохану людину, плодиться й розмножується. Талановитих людей в Україні повинно бути більше! В усьому іншому у неї абсолютний баланс. Вона дуже хороша людина, краща комедійна артистка України, жінка, подруга.

Посмотреть эту публикацию в Instagram vitalinabibliv 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Назар Задніпровський, грає Василя:

– Я знав, що є така блискуча акторка, але по-справжньому ми зблизилися та сплели наші акторські душі в «Будиночку на щастя». У різних ролях Віталіна абсолютно різна. Дай Бог, щоб у неї не зникала наснага та бажання дивувати та змінюватися. Вона це вміє, відчуває та кайфує від цього. Їй дано дивувати та навіть вражати. Віталюсю, щастя тобі сімейного, діточок, знайти хорошого мужика, бо у наш час це дуже важко. А все решта в тебе є – популярність, щастя, любов глядачів та студентів.

Посмотреть эту публикацию в Instagram vitalinabibliv 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Костянтин Войтенко, грає Макса:

– Як партнерка по «Будиночку на щастя» Віталіна просто шикарна. З нею завжди дуже комфортно, вона придумує 35 тисяч фраз, яких немає в сценарії, але вони роблять її персонажа Любаню більш об’ємним. Вона записує фрази з народу, і це відчувається. Щоразу вони вилітають, як кролики з капелюха фокусника. Я кайфую від роботи з Біблів, входити з нею в кадр – наче пірнати в океан. В житті вона не така, як Любаня. Вона стильна, м’яка, ніжна дівчинка. Віталінці я хочу побажати діточок, як на небі зірочок. Мені здається, їй це підійде. Вона вже мама – всіх любить, обожнює, обіймає, цілує, про всіх піклується.

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Галина Безрук, грає Машу:

– Ще в інституті я чула про Віталіну як про круту акторку. Працювати з нею просто пречудово. Віталіна – це безумовний енергетик, характерна акторка, яка дуже відповідально ставиться до своєї роботи. Вона любить людей та поважає професіоналізм. Я обожнюю нашу роботу та дружбу з нею. Навчаюся в неї майстерності, хочу, щоб це тривало якомога довше. Бажаю Віталіні такої затребуваності та віддачі від глядачів, щоб її завжди носили на руках. Вона цього достойна! А ще бажаю, щоб вона знайшла такого чоловіка, який теж буде носити її на руках. Величезного щастя, реалізації та захопленого глядача.

Посмотреть эту публикацию в Instagram vitalinabibliv 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Новий канал теж приєднується до усіх вітань на адресу Віталіни Біблів! Щасливі, що маємо в її обличчі таку Любаню. Та закликаємо дивитися третій сезон «Будиночок на щастя» у 2021 році на Новому каналі!