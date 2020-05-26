Сексолог оцінив темперамент Олега Кензова

Олег Кензов – не лише ведучий «Кохання на виживання», а й гроза дівочих сердець. На шоу «Хто проти блондинок?» блонди оцінили його сексуальність. І ось що з’ясували

Створення гармонійної пари – процес тривалий і доволі складний. Адже кожен партнер бачить сімейне щастя по-своєму. Цього тижня у шоу «Хто проти блондинок?» (Новий канал) дівчата розкажуть про свій досвід із чоловіками співаку і ведучому «Кохання на виживання» Олегу Кензову. А ще блонди дізнаються про потенційні сексуальні здібності людини, які складають основу сексуальних стосунків між партнерами. На такі гарячі теми з ними буде говорити сексолог та блондо-бомба Ольга!

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– Усю теорію будемо застосовувати на Олегу, – прокоментувала учасниця і заходилася оцінювати сексуальний темперамент співака.

Виявилось, що в артиста густі брови. Така зовнішня ознака свідчить про те, що він дуже темпераментний. Губи у співака – великі та об’ємні. За словами сексолога, це означає, що він чуттєвий у стосунках.

На зйомках Олегу довелося продемонструвати свою «доріжку від пупка». Вона в нього дуже широка! Власне, така ознака «говорить» про те, що у співака сильна сексуальна конструкція!

Ефір шоу буде дуже гарячим. Адже глядачі Нового каналу дізнаються трохантерний індекс Олега. Такий показник розкриє секрет, який співак у ліжку!

Не пропустіть сьогоднішній випуск шоу «Хто проти блондинок?» о 19:00 на Новому каналі. Буде дуже цікаво!

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