Молдаванський Челентано – про Лесю Нікітюк: «У неї зіркові груди!»

Зірка «Ліги сміху» Іван Люленов на зйомках «Хто проти блондинок?» екстравагантно привітався з ведучою і розповів, чим вона пахне

Цього гостя шоу Нового каналу називають молдаванським Челентано. Зовнішність, харизма і почуття гумору в нього не гірші, ніж у італійського актора. Показати палкий темперамент Іван Люленов вирішив і білявим красуням. Щойно почалися зйомки, він не зміг стриматися від такої краси – почав обіймати й цілувати блондинок. А з Лесею і взагалі привітався, пірнувши обличчям у її груди.

– Хороші в неї форми, – зізнався Ваня за лаштунками шоу. – Зіркові такі груди. Леся добре пахне. Мабуть, користується дорогими парфумами. Мені здалося, що там були присутні нотки лаванди. Але, якщо чесно, я не надто розбираюся в парфумах.

Випробування формами влаштували Вані і самі блондинки. Бідному хлопцеві довелося на слух визначати, у кого з блонд дзвенять заховані на грудях дзвіночки.

– Чудовий конкурс, я вважаю. Мені подобаються жіночі груди – усміхнувся Ваня. – Взагалі, спокійно ставлюся до такого. Можливо, ще два роки тому не стримався б і щось зробив блондинкам. Знаєте, що найекстравагантніше я колись шукав у жіночому бюстгальтері? Самі груди (сміється). Гаразд, це був жарт.

Хлопець виявився тим ще профі в жіночих формах. Він зміг розчути, чиї груди дзвенять. Чи допоможе йому таке вміння обіграти світловолосих красунь – дивіться у вівторок, 21 квітня, в шоу «Хто проти блондинок?» з Лесею Нікітюк на Новому каналі.

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