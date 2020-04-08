Артем Пивоваров хотів прийняти пологи у блондинки

Співак розповів, як вчинив би в екстреній ситуації на знімальному майданчику шоу «Хто проти блондинок?»

Багато хто вважає, що в шоу-бізнес потрапляють через ліжко. Але Артем Пивоваров туди прийшов через реанімацію. Він три роки рятував людей, мріючи тримати не катетер, а мікрофон.

Дивись: Артем Пивоваров дасть блондинці свій номер телефону. Хто проти блондинок? Сезон 3. Випуск 10

– За професією я – фельдшер-акушер. Мої батьки щиро хотіли, щоб я працював у медицині. Але якось не лежала душа, – розповідає Артем. – Вечори після чергування проводив на репетиціях. Не висипаючись, зранку приходив до лікарні. В якийсь момент мені набридло. Вирішив, що хочу спробувати себе у професійній музиці. Подумав, адже я ще молодий, і якщо не вийде, завжди зможу повернутися додому й виконати бажання моїх батьків. Вони, до речі, поставилися з розумінням, хоч і переживалихвилювалися.

У шоу «Хто проти блондинок?» на Новому каналі Артем змагався у своїй стихії – випуск був присвячений музиці. Перемогою співак довів, що не дарма відмовився від роботи лікарем. Але якби одна з блондинок почала народжувати, а інша втратила свідомість – він би спробував їх врятувати.

– Якщо тут знайдеться ванна, ми віднесемо породіллю туди, щоб вона розслабилася. Пологи – це природний процес. За всіх часів жінки якимось дивом народжували дітей самостійно, – говорить Артем Пивоваров. – Тим часом я б рятував блондинку, якій стало зле. Коли відбуваються якісь патологічні зміни в організмі, рахунок йде на хвилини.

Благо, не довелося співакові показувати свої медичні вміння на зйомках. Хоча щовівторка о 19:00 на Новому каналі в шоу «Хто проти блондинок?» зірки демонструють і не таке.

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