Тонка іронія: 10 цитат відомих блондинок про любов і стосунки

Про те, наскільки у блондинок витончене почуття гумору, глядачі шоу «Хто проти блондинок?» знають не з чуток. Світловолосі красуні вміють додати дрібку сарказму та іронії в розмови навіть на такі серйозні теми як кохання і стосунки. Ми зібрали 10 кращих цитат голлівудських блондинок різних поколінь, які завдяки своєму особливому погляду на світ відкривають кохання з нових сторін.

«У дівчині мають бути гарними дві речі – це погляд і губи, тому що поглядом вона може закохати, а губами довести, що кохає». (с) Мерилін Монро.

«Я боюся кохання, як боюся болю. Тому що зворотний бік будь-якого кохання – завжди біль». (с) Катрін Деньов

«Кохання схоже на сходження на вкриту кригою гору в темряві. Один невірний крок – і ти мертвий!» (с) Шерон Стоун.

«Кохання – величезна цінність, але її нелегко пронести через тисячу важливих справ, якими доводиться займатися щодня». (с) Різ Візерспун

«Кохання– це єдність душі, розуму й тіла. Простежте за черговістю…» (с) Бріжит Бардо.

«Кохання – поняття відносне. Сьогодні кохання зі мною, а завтра дивишся: вже у Анджеліни Джолі». (с) – Дженніфер Еністон.

«Усе, що мені потрібно від стосунків, – це хтось, з ким можна дивитися телевізор». (с) Дженніфер Лоуренс

«Я думаю, що кохати когось, не зважаючи на думку оточуючих, – це безстрашно». (с) Тейлор Свіфт

«Кохання живе не лише в нашому серці, кохання живе в нашій душі і в нас самих». (с) Блейк Лайвлі

«Закохатися – це дуже сміливий вчинок. Треба зуміти довіритися комусь усім своїм єством. Це надзвичайно важко й дуже сміливо». (с) Ніколь Кідман

Ще більше влучних цитат про кохання, стосунки та інші аспекти життя можна почути щовівторка о 19:00 в шоу «Хто проти блондинок?» на Новому каналі. Це просто джерело влучних висловлювань та афоризмів!

Фото: Getty Images

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