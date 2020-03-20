Леся Нікітюк на карантині: миє підлогу й готує на всю сім’ю

Ведуча Нового каналу розповіла, як проводить час із сім’єю в Хмельницькому, і чому домашня ізоляція допомогла їй зменшити фінансові витрати

Леся Нікітюк навіть під час карантину не сумує і ділиться з народом позитивним настроєм. Головна порада ведучої – запастися смаколиками, адже вони забезпечують відмінний настрій, а зараз він необхідний, як ніколи.

– У нас три ящики фруктів, запас продуктів, з яких можна готувати багато смачненького, наприклад, десерт «Тирамісу», десерт із манго та чіа, пиріжки з капустою, – розповіла ведуча «Хто проти блондинок?» – А ще ми смажимо бургери просто біля будинку. Дружно дивимося фільми, читаємо книжки. Мама от зараз нарізає вінегрет. Сьогодні мені прийшла поштою система караоке, і тепер ми будемо співати на балконі, як італійці!

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Як виявилося, в карантину є безліч плюсів. Крім того, що завдяки розвантаженому графіку Леся проводить час у колі рідних та близьких, ведучій вдалося уникнути зайвих витрат.

– Я як подумаю, скільки грошей я заощадила на цьому карантині, – зізналася Леся Новому каналу. – Вчора самі з татом помили машину – це вже щонайменше 500 грн залишилися в гаманці. А ще я так вимила підлогу вдома, що жоден сервіс із прибирання не впорається!

Ну, а щовівторка о 19:00 Леся зі своєю сім’єю збирається біля телевізора, щоб подивитися новий випуск «Хто проти блондинок?»