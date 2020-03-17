Актор «Дизель Шоу» вміє не лише добре жартувати, а й смачно готувати

Учасниці «Хто проти блондинок?» на Новому каналі добре знають, що шлях до чоловіка лежить через його шлунок. Тому найперше, що дівчата зробили під час зйомки шоу з Євгеном Сморігіним – напоїли та накормили актора.

– Приготувала еспресо, щоб ви збадьорились, – проголосила блондо-бомба Марія.

Білявка приклала до губ Євгена горнятко кави і власноруч напоїла його. А потім пригостили чоловіка круасанами та багетом.

– Я й не знав, що зможу на шоу так смачно поснідати, – здивувався актор.

За лаштунками Євген розповів, що вдома часто готує. А ще поділився ексклюзивним рецептом.

– Відваріть макарони, – каже актор. – Додайте до них шматок вершкового масла. Зваріть вкруту яйце. Коли воно вистигне, натріть його. Потім посипте зверху на макарони. Страву посоліть. І все. Смачно, легко та просто. Зізнаюся, що нічого смачнішого за 40 років я не куштував (усміхається).

Євген каже, що любить цю страву готувати для своєї родини на сніданок. Адже вона ситна та поживна.

Вмикайте шоу «Хто проти блондинок?» на Новому каналі щовівторка о 19:00, аби не пропустити найцікавіших моментів.

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