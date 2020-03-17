Зіркова блондинка збирається підкоряти не лише українське телебачення, а й музичну індустрію

Ведуча шоу «Хто зверху»? «Хто проти блондинок?» і «Шалена зірка» Леся Нікітюк на досягнутому не зупиняється. Випустивши пісню «Ями», яку крутять по всіх радіостанціях країни, вона розпочала роботу над новими композиціями і всерйоз замислилася про музичну кар’єру.

– Ми з командою продовжуємо писати пісні, – поділилася ведуча Нового каналу. – Потихеньку почну себе і в цій сфері реалізовувати. Композиції не будуть гумористичними. Бо пісня для мене – це зворотна сторона душі. А моя душа не жартує, вона сприйнятлива, вона любить чи не любить. І це якраз та частина мене, яка хоче реалізуватися в піснях, бо тексти для них пишу я. Альбому поки що чекати зарано. Хіба що зробити 33 ремікси на один трек (сміється).

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Поки в Лесі все ще в планах, хоча не виключено, що ведуча незабаром поповнить ряди музикантів. До слова, багато хто з них нерідко придумують собі сценічні псевдоніми. Але, за словами Нікітюк, їй це не до душі.

– Вважаю, що псевдоніми вже не в моді, – зазначила ведуча. – Краще виступати під власним ім’ям, яке всі знають, а не прикриватися вигаданим.

Дивіться шоу «Хто проти блондинок?» щовівторка о 19:00 на Новому каналі.