Телеведучий може не лише похвалитися гарними біцепсами та пресом, він уміло використовує свої м’язи в житті. Наприклад, щоб обіграти блондо-бомбу в шоу «Хто проти блондинок?» на Новому каналі

На побачення з 43-ма блондинками та ведучою Лесею Нікітюк цього разу прийшов телеведучий та ресторатор Даніель Салем. Як і іншим зірковим гравцям, йому довелося змагатися з блондинками не лише у розумі, але й у вміннях. Одна з блондо-бомб, недовго вагаючись, запропонувала Даніелю продемонструвати силу. Не турбуйтеся, гнути залізо чоловіку не довелось. Дівчина придумала оригінальніший спосіб – чавити кавуни. Лишень уявіть – Даніель мав це робити без будь-яких допоміжних засобів – самими руками.

Юрій Горбунов на «Хто проти блондинок?» 2020: Як це було (Фото)

На шоу до Лесі Нікітюк прийшла блонда з 13-м розміром грудей! (Фото)

Тест на міцність він легко пройшов. І роздавив більше 10 кавунів.

– Це було не дуже важке завдання, адже в моєму житті завжди присутній спорт, – розповів Даніель за лаштунками. – Я регулярно відвідую плавання, фехтування, скелелазіння, боротьбу, бокс та їзду верхи. Але чавлення кавунів може стати моїм улюбленим – бо то ж ще й смачно!

До речі, солоденьким після конкурсу залишився тільки Салем. Адже його опонентка обрала собі інше спортивне завдання. Вона, стоячи в містку, збирала з підлоги груші. За лаштунками Дар’я зізналася, що робить це легко й швидко. Адже більше 15 років займається гімнастикою.

– Радію, що можу демонструвати свої вміння не лише на турнірах з гімнастики, а й у повсякденному житті, – каже Дар’я. – Маю вже кілька таких лайфхаків.

Дивіться ну дуже солодкий випуск шоу «Хто проти блондинок?» 11 лютого о 19:00 на Новому каналі