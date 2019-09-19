Video: Как Иракли Макацария превращался в Рики Мартина? Эксклюзив!

В финале шоу Шалена зірка Иракли Макацария перевоплотился в Рики Мартина. Как создавался этот образ - смотри в эксклюзивном репортаже из закулисья Шаленої зірки
Новый канал / Шалена зірка / Как Иракли Макацария превращался в Рики Мартина? Эксклюзив!
19 сентября

Как Иракли Макацария превращался в Рики Мартина? Эксклюзив!

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Два горячих мужчины одновременно - это Иракли Макацария в образе Рики Мартина. Это нужно увидеть!

Создатели проекта сделали такой подарок своим зрительницам в 3 выпуске шоу «Шалена зірка» на Новом канале. Смотрела перевоплощение Иракли в финале? Если еще не успела, то нажимай "плэй" на видео выше. Специально для тебя мы сняли еще немного Макацарии. Больше того, это эксклюзив, да еще и закулисье.  Наслаждайся!

Шалена зірка - смотреть онлайн все выпуски

Как Иракли Макацария превращался в Рики Мартина? Эксклюзив!
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