Два горячих мужчины одновременно - это Иракли Макацария в образе Рики Мартина. Это нужно увидеть!

Создатели проекта сделали такой подарок своим зрительницам в 3 выпуске шоу «Шалена зірка» на Новом канале. Смотрела перевоплощение Иракли в финале? Если еще не успела, то нажимай "плэй" на видео выше. Специально для тебя мы сняли еще немного Макацарии. Больше того, это эксклюзив, да еще и закулисье. Наслаждайся!

Шалена зірка - смотреть онлайн все выпуски