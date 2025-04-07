07 апреля

Барбершопы в cеле, тренды таксистов и злопамятные врачи! VIP Тернопіль 2025. Выпуск 6 от 07.04.2025

Убедитесь, что смех на самом деле – лучшее лекарство! Смотрите онлайн любимое развлекательно-юмористическое шоу VIP Тернопіль 2025 выпуск 6 от 07.04.2025 на сайте Нового канала! Не пропустите!

Хотите узнать, что будет, если модные барбершопы вдруг появятся в украинском селе? Или каких неожиданностей можно ждать от медиков в государственной больнице? В новом выпуске шоу VIP Тернополь 2025 вы найдете ответы на эти и множество других вопросов!

Свежая порция ярких пародий, вирусных песен и безудержного юмора уже готова удивить вас! Любимые комики шоу VIP Тернополь 2025 Виктор Гевко, Таня Песик и Тарас Стадницкий гарантированно поднимут ваш уровень позитива в организме. А их шутки о тостах на украинской свадьбе, конкуренции между владельцами собак и жизненных курьезах не оставят вас равнодушными! Поэтому не упустите возможность зарядиться качественным юмором и хорошим настроением! Смотрите онлайн развлекательно-юмористическое шоу VIP Тернополь 2025 выпуск 6 от 07.04.2025 на Новом канале и оставьте все проблемы вне экрана!

VIP Тернопіль 2025

VIP Тернопіль 2025 5 выпуск

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Барбершопы в cеле, тренды таксистов и злопамятные врачи! VIP Тернопіль 2025. Выпуск 6 от 07.04.2025

Просит у подписчиков и привозит из-за границы: что коллекционирует Таня Песик

07 апреля
Барбершопы в cеле, тренды таксистов и злопамятные врачи! VIP Тернопіль 2025. Выпуск 6 от 07.04.2025

Литр воды утром и холодный душ: здоровые привычки актрисы «Будиночка на щастя»

07 апреля
Барбершопы в cеле, тренды таксистов и злопамятные врачи! VIP Тернопіль 2025. Выпуск 6 от 07.04.2025

«Это все ложь!»: зачем звезда «Супермами» пришла на реалити «Мамо, ваш вихід!»

07 апреля
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