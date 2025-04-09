09 апреля

Вік на Вік 2025. 4 выпуск от 09.04.2025

Смотри лучшее развлекательное шоу Нового канала Вік на Вік 2025 4 выпуск от 09.04.2025, в котором отвечать на вопросы о поколении соперника будут известная актриса Виталина Библив и актриса сериала Зв’язок Екатерина Файн. Не пропусти интригующее противостояние, которое войдет в историю!

Участниц шоу для всей семьи Вік на Вік 2025 ждет пять интересных раундов, в течение которых им придется вспомнить новые и старые сериалы, разобраться в описании музыкальных клипов, стать экспертом в сленговой терминологии поколения соперницы и показать свое умение пользоваться современными и бывшими девайсами. Знает ли Виталина Библив, кто такой скуф? Как называлась программа, в которой за пение собирали деньги в шляпу? Какой сериал вышел первым: Игра в кальмара или Последние из нас? И как участницы сделали финал самым напряженным за всю историю программы? Смотри онлайн развлекательное шоу Нового канала Вік на Вік 2025 4 выпуск и узнай ответы на эти вопросы.

Смотри онлайн Вік на Вік
Смотри онлайн Вік на Вік 2025
Смотри онлайн Вік на Вік 2025 3 выпуск

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Вік на Вік 2025. 4 выпуск от 09.04.2025

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