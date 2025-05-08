«А кто в жизни не ошибался?»: как Даня Повар подбирал псевдоним

За кулисами шоу Нового канала «Вік на Вік» блогер рассказал, почему решил придумать никнейм

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Знали ли вы, что Даня Повар, юмор которого покорил украинский TikTok – это сценическое имя? Да, настоящая фамилия блогера Перетягин. Он родом из Каховки Херсонской области, где окончил херсонское училище. С начала полномасштабной войны перешел на украинский, на котором записывает видео, залетающие в рекомендации TikTok, а некоторые имеют миллионные просмотры. Но как Даня превратился в Повара? Этим поделился в перерыве между съемками шоу «Вік на Вік», которое выходит каждую среду в 20:00 на Новом канале.

– Изменение произошло после того, как заблокировали «ВКонтакте» (подсанкционную российскую соцсеть, – прим. ред.). Там был подписан настоящим именем, потому что можно было только кириллицей. К тому же еще на русском, потому что до полномасштабной войны говорил и писал на этом языке, – говорит Даня Повар. – Впоследствии захотел создать страницу в Instagram, а там же надо никнейм на латинице. Моя фамилия на английском мне не нравилась, потому что слишком длинная и сложная. Еще можно писать только маленькими, поэтому первая буква имени – буква d – рядом с фамилией выглядела как огрызок.

Поскольку нужно было быстро подобрать классный псевдоним, Даня включила фантазию.

– Тогда же поступил учиться на повара-кондитера. Хоть и не люблю готовить, но кто в жизни не ошибался? И осенью 2016 года в Instagram подписался как Повар Даня, – вспоминает блогер. – На тот момент у меня было всего 300 подписчиков, я не думал, что раскручусь и стану известным. Только отталкивался от предпочтений. К слову, до Повара еще была «Креветка 555». Но очень рад, что отказался от этого ника и стал Поваром (улыбается).

Включайте шоу «Вік на Вік» с Фимой Константиновским каждую среду в 20:00 на Новом канале! А выпуск, в котором ведущий Дмитрий Танкович соревновался против блогера Дани Повара, ищите на сайте и YouTube Нового