Новый каналВік на ВікНовости

«А кто в жизни не ошибался?»: как Даня Повар подбирал псевдоним

«А кто в жизни не ошибался?»: как Даня Повар подбирал псевдоним

За кулисами шоу Нового канала «Вік на Вік» блогер рассказал, почему решил придумать никнейм

ТОП театральных спектаклей от Алексея Суханова: что посмотреть в Киеве и Львове

Cейчас смотрят

Знали ли вы, что Даня Повар, юмор которого покорил украинский TikTok – это сценическое имя? Да, настоящая фамилия блогера Перетягин. Он родом из Каховки Херсонской области, где окончил херсонское училище. С начала полномасштабной войны перешел на украинский, на котором записывает видео, залетающие в рекомендации TikTok, а некоторые имеют миллионные просмотры. Но как Даня превратился в Повара? Этим поделился в перерыве между съемками шоу «Вік на Вік», которое выходит каждую среду в 20:00 на Новом канале.

– Изменение произошло после того, как заблокировали «ВКонтакте» (подсанкционную российскую соцсеть, – прим. ред.). Там был подписан настоящим именем, потому что можно было только кириллицей. К тому же еще на русском, потому что до полномасштабной войны говорил и писал на этом языке, – говорит Даня Повар. – Впоследствии захотел создать страницу в Instagram, а там же надо никнейм на латинице. Моя фамилия на английском мне не нравилась, потому что слишком длинная и сложная. Еще можно писать только маленькими, поэтому первая буква имени – буква d – рядом с фамилией выглядела как огрызок.

«А кто в жизни не ошибался?»: как Даня Повар подбирал псевдоним

Поскольку нужно было быстро подобрать классный псевдоним, Даня включила фантазию.

– Тогда же поступил учиться на повара-кондитера. Хоть и не люблю готовить, но кто в жизни не ошибался? И осенью 2016 года в Instagram подписался как Повар Даня, – вспоминает блогер. – На тот момент у меня было всего 300 подписчиков, я не думал, что раскручусь и стану известным. Только отталкивался от предпочтений. К слову, до Повара еще была «Креветка 555». Но очень рад, что отказался от этого ника и стал Поваром (улыбается).

«А кто в жизни не ошибался?»: как Даня Повар подбирал псевдоним

Включайте шоу «Вік на Вік» с Фимой Константиновским каждую среду в 20:00 на Новом канале! А выпуск, в котором ведущий Дмитрий Танкович соревновался против блогера Дани Повара, ищите на сайте и YouTube Нового

Вік на Вік новини нк новости
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь