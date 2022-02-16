16 февраля

Вася превратился в Олега Винника. Будиночок на щастя. Сезон 3. Серия 18

В сериале Будиночок на щастя 3 сезон 18 серия от 16.02.2022 Маша впадет в депрессию из-за того, что не может помириться с Максом. Она по нему очень скучает, поэтому находит любой повод, чтобы зайти в гости. Люба не может больше смотреть на страдания подруги, поэтому рекомендует ей сменить слезы на улыбку, ведь к грустной Маше Макс никогда не вернется. Сработает ли совет Любы? Узнай прямо сейчас!

В сериале Будиночок на щастя 2022 Вася попытается в очередной раз помириться с женой. Он превратится в Олега Винника и устроит сольный концерт. Оценит ли Любаня его душевную песню? Не пропусти самое интересное – смотри онлайн сериал Будиночок на щастя сезон 3 серия 18.

Будиночок на щастя 3 сезон – смотреть онлайн 17 серию

Будиночок на щастя 3 сезон

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