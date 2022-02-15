Смотри онлайн сериал Будиночок на щастя 3 сезон 16 серия от 15.02.2022 на сайте Нового канала! Утро в Сеньковке начнется очень неожиданно: Макс проснется в постели с Любой, а Маша – с Васей. Герои не будут помнить, как случилось, что они поменялись партнерами, поэтому попытаются восстановить хронологию событий предыдущего дня.

В 16 серии Будиночок на щастя 2022 Вася вспомнит, как пил с Максом самогон, чтобы набраться смелости и пойти помириться с Любой. А Маша вспомнит, что она выпила успокаивающие капли, после которых у нее наступило состояние полного безразличия. Что на самом деле было вечером? Как Маша оказалась в постели с Васей, а Макс – с Любой? Смотри онлайн сериал Будиночок на щастя сезон 3 серия 16.

Будиночок на щастя 3 сезон – смотреть онлайн 15 серию

Будиночок на щастя 3 сезон