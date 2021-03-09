Video: Камбоджа: Аня спустится в шахту, а Настя будет ловить успех за лапы. Анонс 18 выпуска «У кого больше?» на Новом канале

Смотрите онлайн 18 выпуск У кого больше? АНОНС на Новом канале
Новый канал / У кого больше / Камбоджа: Аня спустится в шахту, а Настя будет ловить успех за лапы. Анонс 18 выпуска «У кого больше?» на Новом канале
09 марта

Камбоджа: Аня спустится в шахту, а Настя будет ловить успех за лапы. Анонс 18 выпуска «У кого больше?» на Новом канале

Смотрите 17 выпуск «У кого больше?» 13 марта в 12:00 на Новом канале!

«У кого больше?» – это новое реалити в формате хардкор от создателей «Заробітчан». Ведущие Макс Узол, Оля Манько, Аня Олицкая, Настя Кошман, Алина Мисечко и Валик Чернявский отправляются в новые приключения в экзотические страны мира, чтобы снова испытать себя. В каждой серии тревел-пара конкурентов будет соревноваться в игре: кто заработает больше денег. Чтобы выжить в экстремальных условиях и не остаться голодными, им нужно самим заработать себе на жизнь. Каждый день игрокам придется делать сложный выбор между своим комфортом и желанием победить. У кого из пары останется больше денег в конце, получит желанный приз. А лузера ждет страшное наказание.

Камбоджа: Аня спустится в шахту, а Настя будет ловить успех за лапы. Анонс 18 выпуска «У кого больше?» на Новом канале
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