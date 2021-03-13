Ведущая Нового канала съела тарантула

Настя Кошман из «У кого больше?» получила страшное наказание в Камбодже

Арахнофобия – один из самых распространенных страхов многих людей. Для тех, кто боится пауков, иногда достаточно одного взгляда на это животное, чтобы впасть в истерику. И ведущая проекта «У кого больше?» (Новый канал) Настя Кошман не исключение. Правда, девушке пришлось не только контактировать с пауком, но и съесть целого тарантула.

На третий день своих приключений в Камбодже Насте досталась работа-подстава, на которой она должна была ловить тарантулов. Казалось бы, проще было отказаться и получить наказание. Но соперница Аня Олицкая подготовила коллеге двойную подставу. Ведь наказанием за проигрыш – съесть жареного тарантула. Поэтому Насте пришлось попробовать побороться за приз и избежать этого.

– На самом деле, я боюсь не пауков, а абсолютно всего, что ползает. Это и червяки, и любые насекомые. До этой работы у меня никогда не было конкретно фобии пауков. Но в тот момент, когда я увидела живого тарантула и как он вылезает из своей норы, у меня появился новый страх. Ничего более ужасного в своей жизни я не встречала. Это выглядело, как в фильме «Чужой» – когда из человека вылезает монстр. Так же паук вылезал из той норы, – поделилась ведущая «У кого больше?»

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После пережитой работы оказалось, что Настя Кошман за три дня все-таки заработала меньше денег. Поэтому девушке пришлось еще и полакомиться тарантулом.

– Когда увидела живого паука на работе, есть его на наказании было еще труднее. Мертвого – психологически легче. Хотя у него мохнатые лапы и туловище, это очень противно, что оно касается всего во рту. Не знаю, какой он на вкус. Я просто пыталась сразу глотать, у меня был рвотный рефлекс. А все потому, что в голове запрограммировала себя на негатив, поэтому почувствовать вкус мне бы и не удалось, – вспомнила новоканальская ведущая.

Решившись участвовать в реалити «У кого больше?» Настя Кошман знала, что будет нелегко соревноваться против подруги Ани Олицкой. Но эта борьба не разрушила их дружбу, даже когда Аня обманом получила больше денег на последней работе, хотя выиграла бы и без того «заработка».

– Аня – хитрая, поэтому я никогда не думала, что она будет соревноваться честно. Но в нашем проекте – каждый сам за себя. Я тоже не всегда зарабатывала деньги по правилам. В одной из серий я украла угрей, а Ане пришлось есть живую личинку. Мы оказывались в таких условиях, что главной задачей в течение трех дней было просто выжить. Это настоящая борьба за жизнь. Кто как мог, так и выигрывал, – подытожила Настя Кошман.