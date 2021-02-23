ТОП-5 смотровых площадок Киева

Ведущий Нового канала поделился списком мест с прекрасным видом на столицу

Тревел-журналист, блогер и ведущий реалити «У кого больше?» (Новый канал) Макс Узол продолжает делиться лайфхаками и советами. На этот раз он составил подборку лучших, по его мнению, смотровых площадок, откуда можно полюбоваться видами столицы. Сохраняйте список и наслаждайтесь уже почти весенним городом.

Смотровая площадка на Андреевском спуске (координаты: 50.458974971973184, 30.518311600586195)

– Прямо под Андреевской церковью, на деревянном променаде, где тусят художники, есть свеженькое место. Оттуда хорошо видно Подол, колесо на Контрактовой площади и новый мост через Днепр, который еще строят, но он уже выглядит довольно прикольно, – делится Макс.

Велопешеходный стеклянный мост – мост Кличко (координаты: 50.45554304617939, 30.52866358609702)

– Оттуда открывается шикарный вид на Днепр и кораблики, которые гоняют по нему. Также видно Труханов остров, поэтому сразу появляется желание летнего отдыха, – говорит Узол.

Обзорная у Пейзажной аллее (координаты: 50.457296821672294, 30.514544438044776)

– Найти это место непросто, но возможно. Рисуйте маршрут, – рассказывает ведущий. – Сначала нужно пройтись от Национального музея Украины по новой деревянной лестнице на Воздвиженку, но сойти с нее на половине пути. Далее пройти 200 метров в сторону туалетов (сорри за романтику). А там уже открывается великолепная панорама на Воздвиженку – невероятно красивый райончик. Мы любим там гулять вместе с Олей (Оля Манько – жена и соведущая Макса Узола – прим. ред.).

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Пешеходный мост (координаты: 50.45690918651165, 30.53452689496816)

– Стоп-стоп-стоп. Не выдыхайте. На первый взгляд, кажется, попса. Да. Но я до сих пор хожу туда с Олей кайфонуть, – признается Макс. – Там ты стоишь прямо над водой, видишь проплывающие баржи с песком, экскурсионные кораблики с довольными людьми. А еще прекрасно видны причалы Киевского речпорта на Подоле. У них какая-то своя, отдельная жизнь. Разве не круто?

Пляж возле ЖК «Ривьера» (координаты: 50.39338741329983, 30.595441035006907)

– Сюда советую отправляться на закате. Едете до станции метро «Славутич», выходите, идете прямо до Днепра – и офигеваете! – с восторгом рассказывает ведущий. – Там пейзаж, как из какого-то американского блокбастера: на маленьком местном пляже шикарный вид на мост через Днепр и правый берег во всей его красе! И, конечно, невероятной красоты закат.

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