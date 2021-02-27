Ведущий Нового канала лепил «кексы» из коровьего помета

В Индии эти «изделия» служат топливом

Некоторые работы ведущих хардкор-реалити «У кого больше?», которое каждую субботу показывает Новый канал, впечатляют. Ловец лягушек, танцовщик леди-бой, «друг по рюмке», гробовщик, ассистент шамана – как вам такой набор? На что только не соглашаются новоканальцы, чтобы заработать больше денег и получить приз, а не наказание. В выпуске из Джайпура (Индия) Валентин Чернявский подзаработал на фекалиях. Он делал «кексы» из коровьего помета.

– По правилам шоу, вторую работу – «авантюру» – мы ищем «на ходу». Местные мне посоветовали поехать на коровью ферму. Мол, там можно поработать одну смену и сразу получить деньги. Я так и сделал, – рассказывает ведущий. – Корова в Индии – священное животное. За ними тут трясутся. Поэтому я ехал с четким убеждением, что мне подкинут хорошую, не слишком сложную работу.

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Но случилось не совсем так, как Валик мечтал.

– Сначала меня отправили доить коров, – говорит ведущий. – Дойщик получает 600 рупий (примерно 230 грн) в день. Довольно хорошая зарплата в Индии. «Легко», – подумал я, но нет. Это настолько сложно, что я и представить не мог. Очень быстро устает рука, потому что за минуту нужно делать 60-80 сжатий. С одной коровы дойщики с фермы за пять минут выдаивают четыре литра молока. Меня хватило ненадолго.

Но работа на ферме на этом не закончилась. Началось самое интересное.

– Ферма, на которую я попал, работает, исходя из древних пуран. Пураны – тексты древнеиндийской литературы на санскрите. Там написано, что все жизненные продукты коровы находятся в «гуне благости», а значит, приносят человеку благо, – говорит Валентин. – Когда я пришел на место работы, то понял, что буду работать с коровьим пометом. Из него на ферме делают такие себе «блины» или, лучше сказать, «кексы». Процесс прост: смешивают фекалии с водой, руками лепят «изделия» и выкладывают сохнуть на солнце. Затем используют как топливо. Продают, как дрова, по 5 рупий (2 грн). Девушки-работницы мне рассказали, что делают за день по две тысячи этих «кексов».

Сколько Валентину Чернявскому удалось заработать на коровьем помете? И чем в это время занималась его коллега Алина Мисечко? Смотрите в выпуске хардкор-реалити «У кого больше?» из Джайпура (Индия) уже в эту субботу, 27 февраля, в 12:00 на Новом канале.