Ведущая Нового канала отравилась аммиаком

Настя Кошман из «У кого больше?» (Новый канал) пострадала на производстве во Вьетнаме

Хардкор-реалити «У кого больше?» не прекращает удивлять ведущих своими испытаниями. На этот раз хрупкая Настя Кошман едва не стала жертвой несоблюдения правил на производстве рыбного соуса во Вьетнаме. Девушка отравилась аммиаком, что могло привести к летальному исходу! Как так получилось?

Во Вьетнаме Настя Кошман устроилась работать на производство рыбного соуса. По технологии, рыбу засыпают солью и оставляют перегнивать на полгода.

– Самым сложным на производстве рыбного соуса был запах. Основной принцип создания этого соуса – это перегнивание. Аромат перегнивания рыбы очень неприятный. Мне пришлось находиться там весь день, и за это время я не смогла привыкнуть к запаху. Бывает так, что рецепторы адаптируются к различному зловонию, но тут не случилось. К такой вони принюхаться нереально, постоянно ощущается рвотный рефлекс, который не получается контролировать, – вспомнила ведущая «У кого больше?»

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Насте досталась работа чистильщицы бассейнов, где перегнивала рыба. После окончания процесса разложения девушке пришлось вручную драить огромный чан.

– Там ползали черви и опарыши, а мне пришлось залезать внутрь. Сам бассейн очень высокий. Соответственно, свежий воздух не поступает, а внизу вонь самая сильная. Я не сразу поняла, насколько опасной была та работа. Мне только потом объяснили, что в бассейне нельзя было находиться более часа. Ведь вся гниль выделяет аммиак, который является ядовитым. Мне даже рассказали, что на производстве был один смертельный случай отравления. После чего им сказали, что вводят ограничения по работе в бассейне. Впервые в жизни я оказалась в таком состоянии, когда ты не можешь вдохнуть вообще. Ведь когда делаешь вдох – у тебя сразу рвотный рефлекс. Я так долго чистила бассейны, почувствовала головокружение, а в глазах стало темнеть. Думала, что просто свалюсь там, – поделилась неприятным опытом Настя Кошман.

Привела ли такая тяжелая работа ведущую к победе, смотри в новом выпуске хардкор-реалити «У кого больше?» в субботу в 12:00 на Новом канале