Владислав Михальчук рассказал, как началась дружба с резидентами Stadium Night

Фронтмен Schmalgauzen Владислав Михальчук рассказал о коннекте, который произошел между музыкантами и резидентами юмористического шоу на Новом канале

Работать бок о бок с людьми, которые понимают полуслова, – бесценно. Особенно в мире шоу-бизнеса, где артисты часто бывают в стрессовых условиях, не забывая о дедлайнах и конкуренции. Однако зародившаяся на сцене дружба между участниками Schmalgauzen и Stadium Night доказывает, что это реально! Их искренний коннект превратил совместную работу в успех и вышел далеко за кулисы.

– Дружба со Stadium Family началась с того, что они пригласили нас сняться в их шоу Stadium Night, сыграть вместе нашу песню «Кров і Вино» и сделать из этого какой-нибудь интересный, непривычный ни для них, ни для нас перформанс, – вспоминает солист группы Schmalgauzen Владислав Михальчук. – Первая встреча состоялась во время первой же репетиции. Чтобы точно описать, как прошло знакомство, скажу, что вторая репетиция была долгожданной!

С тех пор участники Stadium Night часто посещают концерты Schmalgauzen и отдыхают вместе вне сцены в кругу своих. А группа даже устроила музыкальный сюрприз на свадьбе Фимы Константиновского и его любимой Лизы, которая прошла этим летом: их выступление стало украшением важного события.

– С резидентами Stadium Night у нас мгновенно произошел теплый коннект. И со временем это приятное первое впечатление не портится, а крепнет и укореняется! – говорит Владислав. – Кстати, у нас очень много общих приколов. В Stadium Night – только профессиональные юмористы, а мы очень любим хорошенько посмеяться и пошутить.

