Новый каналStadium NightНовости

Выступление на свадьбе Фимы Константиновского и взаимная поддержка: какая группа сдружилась со Stadium Night

Владислав Михальчук рассказал, как началась дружба с резидентами Stadium Night

Фронтмен Schmalgauzen Владислав Михальчук рассказал о коннекте, который произошел между музыкантами и резидентами юмористического шоу на Новом канале

«Сбегал со свиданий»: Андрей Рыбак – о поиске половинки в Tinder

Cейчас смотрят

Работать бок о бок с людьми, которые понимают полуслова, – бесценно. Особенно в мире шоу-бизнеса, где артисты часто бывают в стрессовых условиях, не забывая о дедлайнах и конкуренции. Однако зародившаяся на сцене дружба между участниками Schmalgauzen и Stadium Night доказывает, что это реально! Их искренний коннект превратил совместную работу в успех и вышел далеко за кулисы.

– Дружба со Stadium Family началась с того, что они пригласили нас сняться в их шоу Stadium Night, сыграть вместе нашу песню «Кров і Вино» и сделать из этого какой-нибудь интересный, непривычный ни для них, ни для нас перформанс, – вспоминает солист группы Schmalgauzen Владислав Михальчук. – Первая встреча состоялась во время первой же репетиции. Чтобы точно описать, как прошло знакомство, скажу, что вторая репетиция была долгожданной!

Владислав Михальчук рассказал, как началась дружба с резидентами Stadium Night

С тех пор участники Stadium Night часто посещают концерты Schmalgauzen и отдыхают вместе вне сцены в кругу своих. А группа даже устроила музыкальный сюрприз на свадьбе Фимы Константиновского и его любимой Лизы, которая прошла этим летом: их выступление стало украшением важного события.

– С резидентами Stadium Night у нас мгновенно произошел теплый коннект. И со временем это приятное первое впечатление не портится, а крепнет и укореняется! – говорит Владислав. – Кстати, у нас очень много общих приколов. В Stadium Night – только профессиональные юмористы, а мы очень любим хорошенько посмеяться и пошутить.

Владислав Михальчук рассказал, как началась дружба с резидентами Stadium Night

Смотрите юмористическое шоу Stadium Night каждый четверг в 22:00 на Новом канале и смейтесь вместе с Фимой Константиновским, Андреем Рыбаком, Анастасией Ткаченко, Иваном Кухарчуком и другими!

Stadium Night Новости Новости НК
Новости
Новости
Видео
Видео
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь