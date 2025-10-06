Павло Зібров розповів, як ставиться до жартів про себе

Артист снялся в юмористическом шоу Stadium Night, которое выйдет 9 октября в 22:00 на Новом канале, и рассказал, как относится к шуткам о себе

Говорят, что мир шоу-бизнеса – постоянная игра на публику, где юмор часто становится спасательным кругом. Благодаря шуткам можно снять напряжение во время съемок или завоевать чье-то расположение. Эстрадный певец Павло Зибров доказал, что не боится посмеяться над самим собой. На сцене он может высмеивать собственные промахи, привычки или забавные ситуации из жизни. Впрочем, несмотря на легкость по отношению к шуткам, артист имеет четкие табу. О темах, которые остаются неприкосновенными, Павло Николаевич рассказал за кулисами Stadium Night, премьера которого состоится на Новом канале 9 октября в 22:00.

– Я отношусь к юмору по отношению ко мне прекрасно. С удовольствием! В свое время у нас с командой был проект «Зібрембо». А еще не раз выходил на сцену юмористических проектов, снимался в комедиях. И сейчас в нескольких картинах с моим участием идет монтаж. Мне нравится остроумие, – говорит Павел Зибров. – Юмор, по моему мнению, продлевает жизнь, добавляет драйва и легкости. Я вообще по природе юморист: люблю подколоть друзей, пошутить над собой. И благодаря этому моя работа и жизнь становятся ярче.

Однако есть тема, которую Павло Николаевич оберегает от любых шуток.

– Да, есть темы, на которые я не шучу и никому не позволю, – это мои родные, особенно мама. Тут у меня принципиальные границы, – объясняет артист.

