Кто покинул Поле в финале второй игры и как участники распорядились выигрышем

На Новом канале прошел финал второй большой игры, в которую играет вся страна. Кто покинул «Поле» с главным призом в 250 тыс. грн?

Еще одно решающее противостояние «Поля» позади! В финал второй игры попали восемь игроков, оставив за собой десятки соперников и сотни тематических вопросов. Из 36 участников только троим удалось уйти из «Поля» с деньгами. Однако торжествовать и получить главное вознаграждение в 250 тыс. грн повезло лишь одному. На что участники потратили выигрыш?

Богдан Стрижак, системный администратор, выиграл в общей сложности 75 тыс. грн в шестом, седьмом и восьмом выпусках «Поля»

– Так сложилось, что, как говорится, ничего в семью не пришло (смеется). Половину выигрыша отдал на медицинское оборудование для 72-й бригады: израильские бандажи, назальные трубки, компрессионные иглы, травматические ножницы. Вторая половина осталась для закупки нашлемников. И еще закрыл огромную потребность в медицине для 508-го отдельного ремонтно-восстановительного батальона. Не открывал банку и не организовывал сборы. Все своими силами благодаря «Полю», – говорит Богдан. – И самое главное – нашел свою «банду». Мы, участники второй игры «Поля», сдружились и до сих пор общаемся, поддерживаем друг друга, донатим друг другу на сборы, часто встречаемся. Девушки, например, приезжали из Днепра в Киев не раз. Еще и Фима бросил респект за то, что мы все четкие и вместе тусуемся (улыбается). Поэтому самое ценное на «Поле» – люди.

Елена Варавва, международный эксперт, выиграла 25 тыс. грн в девятом выпуске «Поля»

– Выигрыш пришел как раз вовремя, благодаря чему смогла закрыть неотложные финансовые потребности. А еще – купить книг! Я очень люблю читать. Часть прочитанного передаю в нашу местную библиотеку Чернигова, которая и привила мне это желание. У них всегда классный выбор, но я хотела пополнить библиотечный фонд еще более современными, популярными книгами. Это было двойное удовольствие: и себя порадовала, и сделало хорошее дело. К слову, в школе не очень бралась за украинскую литературу, сейчас наверстываю это. Приобрела «Тигроловів» Багряного, «Тореадорів з Васюківки» Нестайко и многие другие, – рассказывает Елена.

Михаил Осадчий, инженер-разработчик, выиграл главный приз «Поля» – 250 тыс. грн

– Участвую в организации «ДрукАрмія», поэтому большинство выигрыша пошло на донат для приобретения оборудования. Суть в том, что мы из оставшихся от 3D-печати отходов пластика изготавливаем снаряды для военных многих бригад. Я задонатил, что позволило в восемь раз удешевить нашу продукцию и значительно повысить скорость выпуска такой продукции, – отмечает Михаил. – А еще побывал на концерте комиков из «Ветеранів космічних військ» по случаю пятилетия их YouTube-канала. Я постоянно хожу, но в тот раз был и у меня праздник – день рождения (улыбается). Мне исполнилось 40 лет, и я задонатил им 40 тысяч на аукционе, что стало символичным. Также планирую часть выигрыша передать на сбор одного из игроков – военной Сьюзи. Мы общались с ней несколько недель назад и договорились, что я приобрету ей в бригаду два Starlink. И на этом уже призовые деньги закончатся.

