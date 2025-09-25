На что участники проекта Поле 3 сезон потратили выигрыш: подробности

На Новом канале состоялась кульминация первой игры третьего сезона «Поля». Кто одержал главную победу и как дуэлянты распорядились вознаграждением?

Пять вечеров мы подсказывали с диванов, болели за фаворитов и нервничали вместе. Каждую среду участники «Поле» соревновались в тематических квиз-дуэлях, чтобы за каждые 45 секунд получить порцию азарта, приятный бонус в размере 25 тыс. грн за самую большую территорию в конце выпуска и главный приз в 250 тыс. грн. А 24 сентября на Новом канале прошел финал игры, в которую играет вся страна. Кому же удалось взять верх над «Полем»?

На что участники 3 сезона «Поля» потратили выигрыш

Али Велиев, программист, выиграл 25 тыс. грн в первом выпуске «Поля»

– Я сохранил бейджик, с которым стоял на «Поле». Теперь он в коллекции, которую начал собирать с 2022 года: там есть артемовская соль, флаг Украины, подписанный военными, и другие важные для меня вещи. Еще напоминаю, имею 1% скидки на услуги Фимы в роли ведущего на свадьбу! (смеется). Заранее договорился перед выигранной дуэлью, потому что пока жду случая сделать предложение, – с улыбкой говорит Али. – А выигрыш отправил коллеге, который сейчас служит в полку «Азов». Ему эти деньги были очень кстати: он сапер, и как раз на тот момент должен был купить дополнительное снаряжение.

Оксана Федоренко, частный предприниматель, выиграла 25 тыс. грн во втором выпуске «Поля»

– В течение года испытываю себя. И участие в «Поле» стало одним из этапов, когда я вышла из зоны комфорта и победила саму себя. К тому же получила приятный бонус в размере 25 тысяч гривен, – делится Оксана. – Часть выигрыша вложила в самообразование: оплатила курс по искусственному интеллекту. Это нужно для продвижения страницы моего строительного магазина в Instagram. А на остальные деньги приобрела новый набор посуды – белой, с красивым узором. Последние 10 лет пользовались черной стеклянной, но с переездом в дом решили обновить на белый. И с тех пор маленькое напоминание о «Поле» у меня дома (улыбается).

Екатерина Грачева, аккаунт-менеджер, выиграла 25 тыс. грн в третьем выпуске «Поля»

– Когда в первом выпуске «Поля» ведущий Фима Константиновский спросил меня, на что потрачу деньги в случае выигрыша, я ответила, что хочу помочь сельской библиотеке. Так и поступила! Сначала советовалась с библиотекой, что им нужно, на что сразу же услышала: «Неужели кто-то хочет помочь библиотеке в отдаленном поселке Волынской области?» После 2022 года фонды вычистили от книг на русском, а поставок не было. Поэтому попросили пополнить изданиями о саморазвитии, мотивации, украинской культуре и как начать собственный бизнес. Еще часть средств пошла на донат подруге, у которой отец служит на Херсонском направлении. И остальные доложила к уже собранной сумме на подарок дочери на день рождения – ноутбук. Она в четвертом классе, обожает робототехнику, – рассказывает Екатерина. – К слову, интересный факт. О моем участии в «Поле» написала локальная газета «Ратнівщина»! Мне было интересно и по-доброму смешно, когда Новый опубликовал, что «Поле» стало лидером просмотров, а это как раз был эфир, когда я играла три дуэли. И, кажется, в Ратном улицы опустели в тот день (улыбается). В поселке проживает более 8 тысяч, несколько тысяч из которых точно сделали выбор в пользу «Поля» вместо прополоть картошку, например. Хотя я уже переехала, а родители до сих пор живут там, их встречали на улице со словами: «А Катя играет на Новом!»

Мария Ларионова, агроном, выиграла 25 тыс. грн в четвертом выпуске «Поля»

– Мне перечислили выигрыш в тот момент, когда я вместе с любимым спустилась из Говерлы. Запомнила это на всю жизнь! Мы как раз были на отдыхе, где обычно тратится больше, чем планировалось (улыбается). Поэтому я обрадовалась, – вспоминает Мария. – Оставила выигрыш на себя и мечту учиться выращивать экопродукты. Ведь донаты – это немаловажная часть обыденности без обсуждений, поэтому и так преимущественно деньги идут на благотворительность. Так что часть денежного приза отложила, а за другую скуплюсь на зиму.

Виктория Кость, мама чихуахуа, стала победительницей первой игры третьего сезона и выиграла 250 тыс. грн

– В первую очередь купила что-то очень хорошее для собачки Пумбы. Я считаю, что он хорошо поддерживал меня. И за это заслужил крутой фонтанчик для воды (улыбается). Также часть денег отправила на поддержку ВСУ и помощь бездомным животным, – говорит Виктория. – А за все остальные планирую осуществить заветную мечту – путешествие с мамой в Париж. У нас как раз дни рождения с разницей в две недели и оба зимой. Так что можно объединить подарки для себя и для нее.

