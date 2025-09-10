Фима Константиновский о форс-мажорах во время гастролей: что рассказал ведущий

Ведущий игры «Поле», в которую играет вся страна каждую среду в 20:00 на Новом канале, вспомнил концертный тур с коллегами из Stadium Night

Фима Константиновский рассказал о курьезах на гастролях

Во время гастролей у артистов встречается немало забавных моментов, о которых знают только за кадром. Микрофон несвоевременно умолк, технику «выбило», забыли костюм – когда планы летят кувырком, именно умение выкручиваться и быстро реагировать спасает от конфузов. Ведущий нового канала Фима Константиновский объездил немало украинских городов с концертами от Stadium Night, резидентом которого он также является. Некоторые воспоминания о туре с коллегами до сих пор вызывают смех.

– В этом году мы, Stadium Family, ездили по Украине с гастролями. Я немного провтыкал и думал, что у нас будет выступление, потом день перерыва, а затем пять концертов нон-стоп. Поэтому взял зубную щетку и маску рестлера на этот день, – с улыбкой рассказывает Фима. – Пришел на место сбора и увидел, что все с чемоданами. А у меня в рюкзаке – щетка, маска и нижнее белье.

Как выяснилось, тогда концерты Stadium Night должны были проходить один за другим, и так в течение недели.

– Поэтому на следующий день, пока все отдыхали после выступления, я поехал домой. Собрал вещи и успел вернуться до концерта в другом городе, – вспоминает звезда «Поля». – К слову, скучал по выступлениям. Сейчас гастрольный бус, полные залы немного возвращают к мирной жизни. И это вдохновляет не останавливаться.

Среди коллег, которые выступают вместе с Фимой в Stadium Nigh, – Настя Ткаченко, Ваня Кухарчук, Андрей Рыбак и другие.

– Вообще мы все собрались довольно случайно. Конечно, не раз пересекались в разных проектах. Но для меня было неожиданным то, что в начале совместной работы мы сели за стол, и появилось ощущение, что в таком составе жили всю жизнь в каком-то домике, – улыбается Фима. – У меня такой принцип: какой бы ни был талантливый артист, если он неприятный, то будет трудно. Поэтому не хотел бы с таким работать вместе. Но у нас со Stadium Family все сложилось!

