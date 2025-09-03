Як Фіму Константиновського підтримують батьки та дружина: подробиці

Новий каналПолеНовини

Найпотужнішою силою для Фіми Константиновського є підтримка близьких. Батьки та дружина ведучого шоу «Поле», що виходить щосереди о 20:00 на Новому каналі, завжди поруч! І їхня любов виявляється не лише в теплих словах: рідні капітана в «Хто знає?» (Новий канал) приїжджають на зйомки та з хвилюванням і усмішками стежать за процесом після «Камера! Мотор». Фіма зазначає: усвідомлення, що за лаштунками є ті, хто щиро вірить у нього, робить навіть найскладніші зйомки приємними та швидкоплинними.

– Батьки та Ліза (дружина Фіми, – прим. ред.) часто бувають на шоу, в яких я беру участь. Уже не влаштовую їм екскурсії, бо вони все знають, тому якось недоречно. Однак, якщо є така можливість, то приходять на зйомки та завжди підтримують мене, – каже Фіма Константиновський. – Ось були під час роботи над третім сезоном «Хто знає?» Шоу довго знімається, багато зірок, цікаво дивитися. До речі,  мама в мене постійно питає, а я все забуваю перепитати в режисера, коли будуть показувати їх із татом. Так, невеличкий спойлер: батьки взяли участь у другому сезоні шоу! Хочете знати подробиці – дочекайтеся випуску на Новому.

Зйомки ведучого не раз співпадали з важливими в його родині святами. На один зі знімальних днів другого сезону «Поля» припав день народження мами Фіми. І тоді до привітань приєдналися як команда проекту, так і учасники.

– Мені було сумно, що я працював у день народження мами, як це часто буває. Але ми покликали її на знімальний майданчик, проспівали «З днем народження» і вручили букет квітів. Ось так змогли трохи відсвяткувати. Мама дуже любить, коли на неї звертають увагу, роблять їй компліменти, яка вона красива і молода, – з усмішкою додає Фіма. – А мені подобається, що команда ставиться до кожного, наче до члена родини. Особливо коли це справді так і є.

Однак батьки Фіми не лише підтримують за лаштунками, а й дивляться разом гру, в яку грає вся країна.

– Ми обожнюємо грати в «Поле»! Ось уже йде третій сезон, як разом дивимося шоу на Новому. Батьки часто відповідають паралельно з гравцями (усміхається). Коли ми з рідними зустрічаємося в Дніпрі чи вони приїжджають до Києва, а в цей день йде «Поле», обовʼязково вмикаємо, – розповідає ведучий Нового.

І ви вмикайте квіз-шоу «Поле» з ведучим Фімою Константиновським щосереди о 20:00 на Новому каналі! Грайте в гру, в яку грає вся країна, та живіть життя!

