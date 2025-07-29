Фима Константиновский рассказал об осуществлении собственной мечты стать телеведущим

Готовы погрузиться в атмосферу игры и вместе с игроками «Поля» угадывать ответы? С 27 августа каждую среду в 20:00 на Новом канале стартует третий сезон любимого квиз-шоу

«Поле» готово принимать новых игроков и исполнять желания! Уже в конце августа зрителей Нового канала ждет третий сезон игры, в которую играет вся страна. В течение 15 выпусков игроки будут бороться за победу в интеллектуальных квиз-дуэлях. Но только трое из них уйдут с Поля с призом в 250 тысяч гривен и смогут осуществить свои мечты. А как насчет мечтаний неизменного ведущего проекта Фимы Константиновского? За кулисами съемок шоу он признался: «Поле» уже выполнило одно из них.

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– В моем детстве телеведущие, которые вели популярные программы, казались мне недостижимыми звездами с экрана. Помню, как мы классом приехали в Киев на школьную экскурсию. Нас привезли на Крещатик, и я увидел там очень популярного по тем временам ведущего Илью Ноябрева, который вел проект «Золотий Гусак» (юмористическое шоу 2000-х, которое собирало звезд украинской сцены, кино и музыки – прим. ред.), – вспоминает ведущий квиз-шоу «Поле» Фима Константиновский. – И тогда я, мальчик из Днепра, понял, что это столица! Именно здесь живут медийные люди. И именно здесь можно увидеться с кем-то известным (улыбается).

Мечта Фимы сбылась, но он не просто влился в медийный мир, а стал ведущим одного из самых интересных квиз-шоу страны.

– В свое время я переехал в Киев именно из-за телевидения. Это была моя цель. Я не мечтал о популярности, не думал, что когда-нибудь меня будут узнавать на улице, фотографироваться со мной, просто хотелось стать телеведущим, – признается Фима. – И сейчас я – ведущий самой крутой программы в Украине!

Команда квиз-шоу «Поле» стала для Фимы родной, ведь вместе на площадке они проводят много времени и у них уже множество приятных воспоминаний.

– В студии, которая создает «Поле», работают очень кайфовые люди. Мне нравится, что команда относится ко всем, кто вовлечен в съемки, как к семье, – говорит Фима. – Часто так совпадает, что я работаю на день рождения моей мамы, это меня огорчает, конечно. И однажды мама в свой день рождения приехала на съемки одного из сезонов «Поля». Команда подарила ей букет цветов, мы на площадке смогли отпраздновать (улыбается).

Уже с 27 августа в 20:00 каждую среду вас будут ждать новые выпуски квиз-шоу «Поле» с Фимой Константиновским. Следите за играми и отвечайте вместе с игроками!