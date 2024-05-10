«Семь месяцев мы не знали, что с ним. А потом увидели в новостях»: участница «Поля» – о папе, который прошел плен

Новый канал продолжает публиковать истории несгибаемых украинцев, спасавшихся от большой войны

Подготовка и съемки украинской версии «Поля» проходили в Нидерландах, поэтому участников искали в этой или соседней стране. Большинство украинцев, снявшихся в шоу Нового канала, оказались за границей уже во время полномасштабного вторжения, спасаясь из оккупации, выезжая из-под обстрелов или потеряв дом. Сегодня Новый канал делится историей 43-летней Марии Резник, которая выезжала из оккупированной части Харьковщины. Когда президент Украины Владимир Зеленский объявлял военное положение, враг уже окружил ее деревню. За кулисами съемок «Поля», которое Новый канал показывает каждый четверг в 20:00, украинка рассказала о выезде через российскую границу, потере двух домов и разлуке с дочерью.

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– Я окончила экономический факультет в Харькове, после чего проработала в банке 15 лет. Позже поняла, что мне мало жить одной профессией. Потому выучилась на психолога и пошла работать в детский центр. До сих пор горжусь своим выбором кардинально сменить профессию. Впоследствии открыла студию, где работала с детьми. Но пришлось бросить любимое дело из-за войны, – рассказывает Мария Резник. – Село, в котором мы с мужем проживали, расположено в 25 километрах от Белгорода. Когда президент говорил, что началась война, вокруг нас уже стояла военная техника оккупантов. С первого дня вторжения у нас не было света, газа, так мы прожили три недели. Потом решили с невесткой выезжать через россию, потому что не было другого варианта: путь через Украину был закрыт. На границе нас встречали русские солдаты, волонтеры и говорили: «Спасибо, что едете к нам, мы же вас спасаем». А я боялась ответить, ведь если бы не понравилась им, – вернулась бы назад. Мы уезжали от голода и холода, а рядом с нами стояла пожилая пара, у которого уже и дома не было. Дедушка и бабушка ехали в автомобиле без окон. Россияне подошли к ним с камерами и сказали: «Вы понимаете, что это украинцы снесли ваш дом?» Дедушка удивленно посмотрел на них: «Как? А я думал, что это вы». И так мне хотелось подойти и сказать, чтобы они все опомнились и рассказать правду.

Сначала Мария с мамой, женой брата и двумя племянниками уехала в Словакию. Они специально выбрали страну рядом с Украиной, потому что рассчитывали на скорое возвращение домой.

– Брат воюет в ВСУ. Когда россияне узнали это, пришли к нему домой и забрали нашего папу. Мы не знали, что с ним в течение семи месяцев. Обращались во множество организаций и учреждений, занимающихся поиском пленных, спрашивали у каждого, кто мог бы что-нибудь знать. Но человек просто исчез. Но, к счастью, увидели в новостях, что произошел обмен, и узнали в толпе отца. Он приехал не в своих вещах и очень худой. Но это был отец мой! И я благодарна судьбе за это. Пусть враг забирает дома, машины, главное – чтобы близкие были живы и рядом, – говорит участница «Поля». – В сентябре 2022 года нашу деревню освободили. Тогда же мы получили известие, что двух домов – моего и маминого – уже нет. И решили переехать в Нидерланды, чтобы немного подзаработать.

В Украине остались два самых дорогих человека Марии – дочь и муж. Девушка живет в Харькове в районе недалеко от Северной Салтовки и работает айтишницей.

– Дочь не хочет выезжать за границу. Я понимаю, поддерживаю ее и каждый день благодарю Бога за то, что она просто жива, – делится участница шоу Нового. – Сейчас продолжаю работать с детьми, а именно – бэбиситером (няней, – прим. ред.). И если бы не было опыта работы с маленькими украинцами, психологических и педагогических знаний, то не смогла бы работать без знания нидерландского. Долго размышляла над тем, куда бы потратить главный приз. Решила, что за эти деньги построила бы приют, где будут жить дети, оставшиеся без родителей. Им не нужны конфеты, стильные вещи или игрушки, поэтому я хочу создать место, где прежде всего их будут любить.

Смогла ли Мария Резник успешно пройти квиз-дуэли и приблизиться к главному призу в размере 400 тысяч гривен? Включайте «Поле» на YouTube Нового канала и узнавайте! А свежие выпуски квиз-шоу с ведущим Фимой Константиновским смотрите каждый четверг в 20:00 на Новом.

Справка:

The Floor – это формат викторины, разработанный Talpa Studios. Шоу транслируют во Франции, Испании, Румынии, Германии, Италии и США. Согласно правилам, в The Floor принимают участие 100 игроков. Они соревнуются в квиз-дуэлях на гигантском светодиодном полу, разделенном на 100 квадратов. Каждое из этих полей представляет разные категории: от «Известных спортсменов» и «Голливудских актеров» до «Культовых зданий» и «Млекопитающих». Участник бросает вызов соседнему сопернику на квиз-дуэль именно в той категории, в которой разбирается лучше всего. Они оба отвечают на вопросы по выбранной теме. Победитель поединка захватывает поле другого игрока. А проигравший выбывает из игры. Участник, который займет все поля, выиграет крупный денежный приз.