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З екрана телевізора – в реабілітаційний центр: Новий канал влаштував «Поле» для військових

З екрана телевізора – в реабілітаційний центр: Новий канал влаштував «Поле» для військових

Ведучий Фіма Константиновський з найрейтинговішим квіз-шоу Нового каналу завітав до наших воїнів, які відновлюються після поранень у полтавському та дніпровському центрах мережі RECOVERY

Замість сотні екранів на підлозі – розписана дошка в залі реабілітаційного центру, а серед учасників – військові, які щодня проходять складний шлях відновлення. Команда Нового каналу на чолі з ведучим Фімою Константиновським провела «Поле» в центрах національної мережі RECOVERY, яку заснували Віктор та Олена Пінчуки задля допомоги Силам безпеки й оборони України.

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За два дні встигли відвідати одразу два заклади – полтавський та дніпровський. І все заради того, аби хоча б на кілька годин військові відчули себе квіз-дуелянтами та усміхнулися. Команда «Поля» заздалегідь підготувала різноманітні категорії з запасом. Серед них були запитання про футбол, інструменти, автомобільні марки, професії тощо. Кожен учасник-військовий обрав тему, в якій обізнаний найкраще, після чого його імʼя вписали у клітинку на дошці.

– Однак учасника на квіз-дуелі обирало не поле, як у шоу, а я (усміхається)! Просто витягував імʼя. Тоді військовий викликав дуелянта по сусідству зі своєю клітинкою, – ділиться Фіма Константиновський. І вони разом виходили до екранів та по черзі відповідали на запитання по картинках. Усього брали участь девʼять військових. Решта стали вболівальниками. Час за грою промайнув непомітно. У Полтаві виграв Віталій, який дуже впевнено йшов до мети. Загалом провели вісім дуелей, у пʼятьох з яких він брав участь. А в Дніпрі перемогу здобув Богдан. І кожен з них отримав символічний приз – тример для волосся.

З екрана телевізора – в реабілітаційний центр: Новий канал влаштував «Поле» для військових
З екрана телевізора – в реабілітаційний центр: Новий канал влаштував «Поле» для військових

Учасники «Поля» в інноваційних реабілітаційних центрах RECOVERY активно відповідали на запитання з обраної теми, жартували та мали змогу відволіктися хоча б на кілька годин.

– Багато хто з присутніх дивився випуски «Поля» на Новому, що не може не тішити. Та й загалом панувала крута і весела атмосфера як у Полтаві, так і в Дніпрі. Всі дуже підтримували одне одного. Бувало й таке, що вболівальники або й самі учасники підказували іншим під час дуелей. І, звісно, я не штрафував за це. В принципі не маю права сперечатися з військовими. Якщо захотіли підказати, значить, так і треба було, – з усмішкою розповідає ведучий Нового каналу. – Спілкувалися з хлопцями і після гри. Вони розповідали, як отримали поранення й потрапили в центр. Та й загалом обговорили всі навколовоєнні теми. Я вкотре хочу висловити захват українськими захисниками та захисницями. Вони завжди усміхалися, хоч що б там відбувалося. Пишаюся нашими людьми, адже вони попри все вміють зберігати позитивний настрій.

З екрана телевізора – в реабілітаційний центр: Новий канал влаштував «Поле» для військових
З екрана телевізора – в реабілітаційний центр: Новий канал влаштував «Поле» для військових
З екрана телевізора – в реабілітаційний центр: Новий канал влаштував «Поле» для військових
З екрана телевізора – в реабілітаційний центр: Новий канал влаштував «Поле» для військових
З екрана телевізора – в реабілітаційний центр: Новий канал влаштував «Поле» для військових
З екрана телевізора – в реабілітаційний центр: Новий канал влаштував «Поле» для військових

Вмикайте Новий канал щочетверга о 20:00 та дивіться квіз-шоу «Поле»! Провітріть голову з Фімою Константиновським!

Довідка:

The Floor – це формат вікторини, який розробила Talpa Studios. Шоу транслюють у Франції, Іспанії, Румунії, Німеччині, Італії та США. За правилами, у The Floor беруть участь 100 гравців. Вони змагаються у квіз-дуелях на гігантській світлодіодній підлозі, розділеній на 100 квадратів. Кожне з цих полів представляє різні категорії: від «Відомих спортсменів» і «Голлівудських акторів» до «Культових будівель» і «Ссавців». Учасник кидає виклик сусідньому супернику на квіз-дуель саме в тій категорії, на якій розуміється найкраще. Вони обидва відповідають на запитання з обраної теми. Переможець поєдинку захоплює поле іншого гравця. А той, хто програв, вибуває з гри. Учасник, який займе всі поля, виграє великий грошовий приз.

RECOVERY – національна мережа реабілітаційних центрів для поранених військових. Проект заснували Віктор та Олена Пінчуки задля допомоги Силам безпеки й оборони України. На сьогодні 12 реабілітаційних центрів RECOVERY надають безоплатні послуги в Києві, Львові, Рівному, Вінниці, Черкасах, Полтаві, Хмельницькому, Одесі (два заклади) і на Дніпровщині (три заклади). Загалом у центрах національної мережі вже отримали реабілітаційну допомогу понад 9000 пацієнтів.

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