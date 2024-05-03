«Тато казав, що через годину повернеться з-під Бучі. Але потім звʼязок з ним зник»: як наймолодша учасниця «Поля» рятувалася від війни

Каждую неделю Новый канал делится воспоминаниями украинцев, которые во время войны выехали из Украины. Сегодня рассказываем о девочке, чья история не оставит вас равнодушными

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100 украинцев, которые снялись в «Поле», – это не обычные участники, которые пришли на шоу ради развлечения и выигрыша в размере 400 тысяч гривен. Большинство из них спасались из оккупации, выезжали из-под обстрелов или проходили курс реабилитации за границей. Сегодня мы делимся историей 16-летней Юстины Коваленко, которая покорила ведущего Нового канала Фиму Константиновского уверенностью, смелостью и желанием победить. 24 февраля 2022 года девочка проснулась в пустой квартире: ее папа находился под Бучей Киевской области, мама – после операции в Турции, а бабушка с 5-летней сестрой были в Харькове. За кулисами съемок «Поле», которое выходит каждый четверг в 20:00 на Новом канале, самая молодая участница поделилась воспоминаниями о долгих неделях без родных.

– Я родилась в Киеве. Через шесть лет переехала в Харьков, где начала заниматься художественной гимнастикой. А когда мне было 12, вернулась в столицу. Однако продолжила тренировку. Сейчас я кандидат в мастера спорта по художественной гимнастике. Но из-за войны пришлось оставить школу и занятия, – делится Юстина Коваленко. – Четко помню начало войны, которое я встретила в Киеве. 23 февраля (2022, – прим. ред.) папа позвонил и сказал, что не сможет забрать с тренировки. И добавил: «Я поеду по делам в Ворзель (недалеко от Бучи на Киевщине – прим. ред.), переночую там. Заберу тебя завтра после занятий». Легла спать, но почему-то мне было неспокойно. Проснулась около 6:00, заглянула в телефон, а мне пришло много сообщений от друзей: «Мы любим тебя. Прощай». Ничего не понимала, пока подруга не отписала: «Ну, что такое? Война началась».

Девочку накрыли страх и паника. И тогда она начала звонить маме и просить ее, чтобы та оставалась в Турции.

– Умоляла ее: «Мамочка, не возвращайся. У нас все нормально». А по номеру папы только раздавалось: «Абонент находится вне зоны досягаемости». Когда дозвонилась, он успокаивал меня: «Я под Бучей, уже через час буду дома, а ты пока собирай вещи». Потом мама сказала, что меня заберет крестный. У меня был черный рюкзак, в который положила только нижнее белье. А еще забрала сырники (улыбается). Не могла взять ни паспорт, ни деньги, ни украшения, потому что это все было спрятано в сейфе, от которого не было ключа, – вспоминает участница «Поля». – В тот день папа так и не смог уехать из Бучи, связь с ним исчезла. Впоследствии поняли, что он находится в оккупации. Когда в столице стало опаснее, раздавались взрывы, я с семьей крестного уехала на Житомирщину. Мы просидели в деревне две-три недели, после чего они решили бежать в Германию. А я осталась с крестным без родителей и документов.

Впоследствии бабушка с сестрой спасались из Харькова в Винницкую область, куда крестный отвез и Юстину. После встречи с близкими решили ехать к родственнице отца, проживавшей во Львове, и ждать там маму.

– Позже мы увиделись всей семьей, но не хватало папы. Я очень переживала за него. И даже настраивала себя на плохое: если бы мне позвонили и сказали, что его больше нет, я была бы готова морально. Потом мы увидели в новостях, как проводили эвакуацию в Киевской области. Не передать словами, как мы были счастливы! Чудом дозвонились папе и умоляли приехать, но он отказался: «Сердце подсказывает, что сейчас не стоит». Через несколько дней отец собрал соседей, у кого уже не было крыши над головой, и выехал, – говорит Юстина.

Девочка с мамой, сестрой и бабушкой уехала в Нидерланды, где полгода прожили в нидерландской семье.

– Здесь я нашла поддержку и друзей, с которыми могу общаться. Впоследствии мама решила переехать в Испанию, но мы с бабушкой отказались, – объясняет самая молодая участница «Поля». – К слову, после переезда я продолжила тренировку. Но когда начала ходить в интернациональную школу, стало труднее: была большая нагрузка, занятия только на английском. Поэтому отложила художественную гимнастику. Но недавно мне предложили стать тренером деток-нидерландцев. Это еще тот вызов для меня, потому что я знаю только английский. Но в то же время и крутой опыт, ведь буду так передавать знания, которые получила от лучших тренеров Украины.

Удалось ли Юстине Коваленко пройти дальше и приблизиться к финалу, чтобы посоревноваться за главный денежный приз? Смотрите «Поле» с ее участием на сайте и YouTube Нового! А свежие выпуски квиз-шоу с ведущим Фимой Константиновским включайте каждый четверг в 20:00 на Новом канале

Справка:

The Floor – это формат викторины, разработанный Talpa Studios. Шоу транслируют во Франции, Испании, Румынии, Германии, Италии и США. Согласно правилам, в The Floor принимают участие 100 игроков. Они соревнуются в квиз-дуэлях на гигантском светодиодном полу, разделенном на 100 квадратов. Каждое из этих полей представляет разные категории: от «Известных спортсменов» и «Голливудских актеров» до «Культовых зданий» и «Млекопитающих». Участник бросает вызов соседнему сопернику на квиз-дуэль именно в той категории, в которой разбирается лучше всего. Они оба отвечают на вопросы по выбранной теме. Победитель поединка захватывает поле другого игрока. А проигравший выбывает из игры. Участник, который займет все поля, выиграет крупный денежный приз.