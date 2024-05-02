«Більшість моїх страв не вдавалися»: Фіма Константиновський – про гастровечірки

Іноді ведучий «Поля» (Новий канал) влаштовував друзям гру «Вгадайте, що я хотів приготувати»

Якщо ви, як і Фіма Константиновський, обожнюєте влаштовувати небанальні посиденьки, то ловіть ідею на сьогодні: запросіть друзів, приготуйте смаколики та вмикайте «Поле» о 20:00 на Новому каналі. Веселий вечір, спогади, що грітимуть вас ще довго, гарантовані! А поки ведучий Нового каналу поділився стравою, приготування якої йому найбільше запамʼяталося.

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– Ми з коханою переїхали в іншу квартиру, тому зустрічі з друзями вже не такі часті. Причиною, що тут не можна зібрати велику компанію, є сусіди, які скаржилися на гамір. Поставилися до них із розумінням, тож тепер зрідка влаштовуємо посиденьки, – пояснює Фіма Константиновський. – Але торік ми організовували такі вечори щонайменше раз на місяць. Я збирав друзів і готував багато страв. І хоч зазвичай не встигав, все одно ставив собі за мету влаштувати й наступну зустріч. Це проходило приблизно так: спочатку була паніка, що нічого не встигну, потім видихав, коли приходили друзі, і запрошував знову: «Приходьте, я придумаю щось» (усміхається).

Зі страв, які найбільше запамʼяталися ведучому «Поля», була вже готова заморожена картопля фрі. Однак при її приготуванні щось пішло не так.

– Чесно кажучи, більшість моїх страв не вдавались. Але в мене не було на меті повторити за якимось рецептом. Навіть не користувався ними. Просто робив, як відчував. Тому й не завжди виходило. І через це придумав рубрику «Вгадайте, що я хотів приготувати». Показував страву, а друзі казали, що це мало б бути, – з усмішкою зазначає Фіма. – Якось купив готову заморожену картоплю фрі. Почав смажити, а в результаті зіпсував. Страва перетворилася на пюре без молока. Тоді натикав овочів, і навіть вийшло більш-менш смачно. Але я точно не планував зробити картопляну кашу з овочами (сміється).

Провітріть голову з Фімою Константиновським одразу в двох проектах Нового каналу! Дивіться «Поле» щочетверга о 20:00 та «Хто знає?» щовівторка о 20:00