Проведи день 8 мая с «Первыми ласточками» с 11:00 на Новом канале

«Первые ласточки» - это проект, основанный на реальных проблемах современных подростков. История фатальной дружбы в сети, история борьбы с жизнью, в которую взрослым страшно поверить. Молодежный триллер «Первые ласточки» покажет без приукрашиваний опасности, которым ежедневно подвергаются миллионы подростков во всем мире, а родители и не подозревают, насколько страшная угроза нависла над их семьей. Смотри первый трейлер «Первых ласточек» прямо сейчас: история уже началась…