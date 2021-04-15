«Сверху на меня летела машина»: звезда «Перших ластівок» попала в страшное ДТП

Актриса чудом избежала смерти благодаря своей быстрой реакции

Звезда сериала «Перші ластівки», который показывал Новый канал, Олеся Жураковская не понаслышке знает, что такое чувствовать себя на волоске от смерти — в 2020 году она чуть не погибла в страшной аварии.

— Я ехала по дороге. По встречной полосе двигались две машины — одна шла на разворот, а другая решила слева ее обойти. Та ударилась об отбойник и взлетела в воздух — прямо на мой автомобиль, — начала жуткий рассказ актриса в интервью на YouTube-канале DOROTYE.

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То, что происходило дальше, больше похоже на кадры из голливудского блокбастера. Но Олеся Жураковская не растерялась и не дала по тормозам, а совершила маневр, который в итоге и спас ей жизнь.

— В тот момент было впечатление, что время остановилось, растянулось, и кто-то подсказал мне, что нужно делать. Справа от меня ехала огромная фура, сверху летел автомобиль… Но я успела как-то среагировать, прижаться к грузовику, но не удариться об него, и газонуть, — рассказала актриса сериала Нового канала. — Только утром поняла, что находилась на грани жизни и смерти. Кстати, будете смеяться, но это была пятница, 13-е число.

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К счастью, люди, которые находились в автомобиле, взлетевшем в воздух, остались живы. Водитель немного повредил ногу, а его жена получила ушиб грудной клетки. Учитывая серьезность аварии, считай, отделались легким испугом.

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