«Между ними все кончено»: Александр Бегма – об «отношениях» Девизорова и Самчика

Актер ответил на вопросы подписчиков в Instagram

Сериал «Перші ластівки. Zалежні», который Новый канал будет показывать с 14 декабря по две серии в день, с нетерпением ждут миллионы фанатов по всей стране. Считанные дни остаются до момента, когда все с головой окунутся в новую детективную историю и увидят головокружительные перевоплощения любимых актеров.

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Одну из самых интересных трансформаций пришлось пройти Александру Бегме. Если в первом сезоне сериала Нового канала актер сыграл забитого, стеснительного и скрытного лаборанта Антона, то в «Zалежних» все изменилось на 180 градусов.

– Мой персонаж – Егор Калита, он полицейский, – рассказал о своем герое из «Перших ластівок. Zалежних» Александр Бегма. – Хороший полицейский, который докапывается до сути. Честный, правильный. Но, как и у всех вокруг, у него есть свои скелеты в шкафу. Мне очень понравилось работать над этим персонажем. В отличие от прошлого сезона, мой герой разговаривает, это приятно (смеется – прим.ред.) Он другой, но очень интересный.

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Как и многочисленные фанаты сериала Нового канала, Александр с нетерпением ждет премьеры «Перших ластівок. Zалежних». Практически каждый день актер напоминает поклонникам в Instagram дату выхода нового сезона, а также с удовольствием отвечает на интересующие их вопросы.

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Так, на днях подписчики попросили Александра Бегму рассказать о его коллегах по сериалу «Перші ластівки. Zалежні» – Максиме Девизорове и Максиме Самчике. Ни для кого не секрет, что некоторым зрителям хотелось бы увидеть в новом сезоне сериала любовную линию между их персонажами. Об этом наслышан и сам Александр.

–Между ними все кончено, – пошутил звезда сериала «Перші ластівки. Zалежні», отвечая на вопросы подписчика. – На самом деле, это два очень классных парня и шикарных актера. Безумный им респект! Я уже успел посмотреть первую серию нового сезона, и могу сказать, что они там мочат не по-детски. Ууух!

Смотрите «Перші ластівки. Zалежні» с 14 декабря в 21:00 по две серии с понедельника по четверг на Новом канале!