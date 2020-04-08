ТОП-5 режиссеров, у которых мечтает сняться актер «Первых ласточек»

На днях актер сериала «Первые ласточки» провел прямой эфир в Instagram с исполнительницей того самого «мурашечного» трека «Герой» – daKooka. Певица провела с Александром своеобразное интервью, во время которого актер признался, у каких современных режиссеров мечтается сняться.

Александр Рудинский, известный зрителям Нового канала по роли Ника Маслоу в сериале «Первые ласточки», все свое время посвящает актерскому мастерству – между съемками в кино, Саша играет на театральной сцене. И нужно сказать, ему это здорово удается!

Как и многие, вдохновение юный актер черпает из фильмов известных режиссеров, и, конечно же, у него свой список любимых картин. В Insta-интервью в прямом эфире с daKooka актер назвал лучшие, по его мнению, фильмы современных режиссеров, с которыми бы он хотел поработать в будущем:

– Во-первых, это Паоло Соррентино и его «Великая красота». Во-вторых, это Андрей Петрович Звягинцев и фильм «Возвращение», и на этой же ступени – украинский режиссер Сергей Лозница (режиссер картин «Донбасс», «Счастье моё», «В тумане», Майдан» и др., – прим.ред.). И, в-третьих, конечно же, Квентин Тарантино или Мартин Скорсезе, но это что-то такое недостижимое 🙂

Что ж, после успеха «Первых ласточек», в которых Александр Рудинский сыграл одну из главных ролей, и полученной награды в номинации «Лучший дебют» на VIII Международной Театральной Премии Академии, вполне вероятно, что скоро мы увидим улыбчивого актера в одной из работ его любимых режиссеров. А пока с нетерпением ждем старта съемок второго сезона «Первых ласточек». Кстати, вы можете принять участие в выборе саундтреков к сериалу!

Фото: @sasha_rudinskiy

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