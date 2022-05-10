Соленые сырники на завтрак от Адского Шефа

Алекс Якутов поделился рецептом приготовления простого, но очень вкусного блюда

Сырники – популярная еда для первого приема пищи. Готовятся быстро и просто, но при этом блюдо выходит нежным. Но не все любят есть сладкое на завтрак. Шеф «Адской кухни» (реалити показывает Новый канал) Алекс Якутов нашел выход из этой ситуации – нужно просто приготовить соленые сырники.

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– Я и сам с утра не люблю есть сладкое. Разве что как дополнение к основному приему пищи. Но с удовольствием ем на завтрак соленые сырники, – рассказывает Шеф. – Их можно подавать с лососем, колбасой, зеленью, салатами. Я люблю их есть с греческим йогуртом, в который добавляю немного лимонного сока, перца и соли. Этим соусом сверху поливаю сырники. Он чуть подтаивает, выпуская аромат лимона.

Вам понадобятся:

Творог – 500 г

Мука – 2 ст. л.

Яйца – 1 шт.

Укроп, петрушка – 1 ст. л

Отварной горошек или киноа – по желанию

Соль – 2 щепотки

Перец – по вкусу

Готовим сырники:

Творог отжимаем от лишней влаги и растираем вилкой в миске, чтобы он размягчился. Мелко нарезаем зелень. Отправляем к творогу. Перемешиваем. Добавляем соль, перец. По желанию можно добавить отварной горошек или киноа, предварительно его остудив. Все перемешиваем. В творожную массу вбиваем яйцо. Смешиваем. Добавляем муку. Все замешиваем и формируем сырники. Немного обжариваем на сковороде для цвета. Далее отправляем в духовку, разогретую до 180 градусов, на несколько минут, чтобы сырники там доготовились.

Через пару минут вкусный и полезный соленый завтрак можно подавать. Приятного аппетита!

Смотрите «Адскую кухню» всей семьей по понедельникам в 19:00 на Новом канале.

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Фото: Unsplash