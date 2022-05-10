Соленые сырники на завтрак от Адского Шефа

Алекс Якутов поделился рецептом приготовления простого, но очень вкусного блюда
Сырники – популярная еда для первого приема пищи. Готовятся быстро и просто, но при этом блюдо выходит нежным. Но не все любят есть сладкое на завтрак. Шеф «Адской кухни» (реалити показывает Новый канал) Алекс Якутов нашел выход из этой ситуации – нужно просто приготовить соленые сырники.
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– Я и сам с утра не люблю есть сладкое. Разве что как дополнение к основному приему пищи. Но с удовольствием ем на завтрак соленые сырники, – рассказывает Шеф. – Их можно подавать с лососем, колбасой, зеленью, салатами. Я люблю их есть с греческим йогуртом, в который добавляю немного лимонного сока, перца и соли. Этим соусом сверху поливаю сырники. Он чуть подтаивает, выпуская аромат лимона.
Через пару минут вкусный и полезный соленый завтрак можно подавать. Приятного аппетита!
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