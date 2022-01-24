Крученики из кролика по рецепту Алекса Якутова

Готовим нежные украинские рулетики с французскими нотками

Крученики – одно из простых, но очень вкусных блюд украинской кухни. Эти мясные рулеты готовят с разной начинкой: грибной, овощной, сырной. Предлагаем вам сделать нежные крученики из кролика по рецепту кулинарного гуру Нового канала, Шефа и эксперта реалити «Адская кухня», «На ножах» Алекса Якутова.

– Я не люблю готовить кролика по классическому французскому рецепту, когда его тушат в сливках или вине. Здесь все просто. Берете тушку, разделываете ее. Обжариваете овощи, лук, морковь. Потом добавляете в сотейник мясо, немного белого вина, сливки и ставите тушиться. Солите, перчите и можете подавать. В таком рецепте есть один нюанс: крольчатина – очень нежное мясо, если его перетушить, оно стянет жестким. Но все же мой любимый вариант приготовления кролика – это крученики. Важно вытащить из тушки скелет, чтобы остались крупные кусочки мяса. Тогда готовить из них рулеты будет легко.

Вам понадобится:

Кролик – тушка

Цуккини – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Стебель сельдерея – 1 шт.

Вино – 100 г

Сливки – 100 г

Горчица – 20 г

Петрушка – 20 г

Соль, перец – по вкусу.

Приготовление:

Разделываем кролика, вытаскиваем все кости. Режем мясо на крупные куски. Натираем мясо горчицей, растительным маслом, солим, перчим и добавляем нарезанную петрушку. Оставляем мариноваться в холодильнике на ночь. На следующий день нарезаем мелкой соломкой цуккини, морковь, стебель сельдерея. Мясо накрываем пленкой и отбиваем, как на отбивные. На край кладем овощи и заворачиваем в крученики. Скрепляем их веревкой. Выкладываем крученики в форму для запекания. Заливаем сливками и вином. Отправляем в духовку, разогретую заранее до 180 градусов. Запекаем 30 минут. За это время вкус овощей расходится. Чувствуется белое вино и сливки.

Приятного аппетита!

Какими рецептами Шеф будет делиться с владельцами и командами ресторанов – смотрите весной 2022 года в реалити «На ножах» на Новом канале.

Фото: Pixabay