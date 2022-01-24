Крученики из кролика по рецепту Алекса Якутова
Готовим нежные украинские рулетики с французскими нотками
Крученики – одно из простых, но очень вкусных блюд украинской кухни. Эти мясные рулеты готовят с разной начинкой: грибной, овощной, сырной. Предлагаем вам сделать нежные крученики из кролика по рецепту кулинарного гуру Нового канала, Шефа и эксперта реалити «Адская кухня», «На ножах» Алекса Якутова.
– Я не люблю готовить кролика по классическому французскому рецепту, когда его тушат в сливках или вине. Здесь все просто. Берете тушку, разделываете ее. Обжариваете овощи, лук, морковь. Потом добавляете в сотейник мясо, немного белого вина, сливки и ставите тушиться. Солите, перчите и можете подавать. В таком рецепте есть один нюанс: крольчатина – очень нежное мясо, если его перетушить, оно стянет жестким. Но все же мой любимый вариант приготовления кролика – это крученики. Важно вытащить из тушки скелет, чтобы остались крупные кусочки мяса. Тогда готовить из них рулеты будет легко.
Вам понадобится:
- Кролик – тушка
- Цуккини – 1 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Стебель сельдерея – 1 шт.
- Вино – 100 г
- Сливки – 100 г
- Горчица – 20 г
- Петрушка – 20 г
- Соль, перец – по вкусу.
Приготовление:
- Разделываем кролика, вытаскиваем все кости. Режем мясо на крупные куски.
- Натираем мясо горчицей, растительным маслом, солим, перчим и добавляем нарезанную петрушку. Оставляем мариноваться в холодильнике на ночь.
- На следующий день нарезаем мелкой соломкой цуккини, морковь, стебель сельдерея.
- Мясо накрываем пленкой и отбиваем, как на отбивные.
- На край кладем овощи и заворачиваем в крученики. Скрепляем их веревкой.
- Выкладываем крученики в форму для запекания. Заливаем сливками и вином.
- Отправляем в духовку, разогретую заранее до 180 градусов. Запекаем 30 минут. За это время вкус овощей расходится. Чувствуется белое вино и сливки.
Приятного аппетита!
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Фото: Pixabay