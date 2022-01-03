Овощные вареники на Сочельник от Шефа Алекса Якутова
Готовим нестандартное постное блюдо со свекольным соком
В канун Рождества украинцы собираются семьями на Сочельник. Традиционно на стол подают 12 постных блюд, каждое из которых что-то символизирует. Кутья – символ вечности, узвар – очищение души, а вареники означают сытость и достаток. Предлагаем и вам приготовить овощные вареники на свекольном соке по рецепту кулинарного гуру Нового канала, эксперта реалити «На ножах» Алекса Якутова. Они станут украшением вашего стола.
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Ингредиенты для теста:
- Сок свекольный – 300 мл
- Сливочное масло – 50 г
- Мука пшеничная – 500 г
- Соль – 10 г
Ингредиенты для начинки
- Лук репчатый – 50 г
- Свекла – 100 г
- Морковь – 40 г
- Чеснок – 5 г
- Томаты пилати – 200 г
- Свекольное пюре – 50 мл
Готовим тесто
- Делаем свекольный сок. Для этого натираем сырую свеклу на мелкой терке. Добавляем соль. Приблизительно 3-4 г. Даем постоять 15-20 мин. Затем выжимаем сок руками через сито.
- Свекольный сок перемешиваем с растопленным маслом и солью, доводим до кипения. Выключаем.
- Когда смесь немного остынет, добавляем муку и замешиваем тесто.
Готовим начинку
- Овощи нарезаем мелким кубиком и обжариваем до готовности.
- Тем временем готовим свекольное пюре. Для этого свеклу запекаем в фольге в духовке до полной готовности. Перебиваем блендером в пюре.
- Добавляем томаты пилати и пюре. Увариваем все вместе.
- Доводим до вкуса солью, перцем и сахаром.
Готовим вареники
- Когда тесто замешано и начинка готова, приступаем к лепке вареников.
- Готовим их на пару.
- Вареники смазываем растительным маслом с зажаренным луком или сливочным маслом. И подаем на стол. Вкуснее всего будут со сметаной.
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