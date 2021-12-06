Почему в Украине нет ресторанов со звездами Мишлен

И действительно ли круто побывать в таком заведении

Сегодня в 19:00 блюда участников «Адской кухни» будет пробовать французский повар Робан Каснаби, который работал в ресторане с тремя звездами Мишлен. А сами участники попробуют удивить его едой, достойной оказаться на столе миллионеров. Новый канал узнал у Адского Шефа Алекса Якутова, почему побывать в мишленовском ресторане – круто, и зачем там подают маленькие порции еды.

– Человеческие рецепторы лучше всего передают информацию в мозг, когда едок делает три укуса. Дальше идет насыщение организма, – рассказывает Адский Шеф Алекс Якутов. – Чтобы попробовать много разных блюд, в мишленовских ресторанах подают маленькие порции. Причем выносов может быть 7, 12 или 15. Этого достаточно, чтобы насладиться мастерством поваров и наесться.

Картофельный крем-суп от Адского Шефа

Домашние синнабоны от участницы «Адской кухни»

А почему в Украине нет ни одного ресторана с заветными звездами?

– Мишленовские эксперты приезжают сюда, заходят в украинский ресторан, а там нет аншлага, он не забит посетителями. Весь «биток» сидит в китайском заведении, и они понимают, что нам надо дать еще возможность и время, чтобы развиться, – поделился Алекс в интервью Delo.ua. – И когда у нас станет востребованной местная кухня, а туристы будут ехать именно на нее, о ней будут говорить и писать, когда по стране будет хотя бы пять-десять ресторанов, способных на высоком уровне выдать украинскую еду, появится спрос, и гид Мишлен зайдет.

Кто из участников в полуфинале «Адской кухни» приготовил блюда, которые пришлись по душе повару, кормившему миллионеров, смотрите сегодня в 19:00 на Новом канале.