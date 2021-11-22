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Шоколадно-ореховое печенье для холодных вечеров от «Адской кухни»

Шоколадно-ореховое печенье для холодных вечеров от «Адской кухни»

Рецептом вкусной согревающей выпечки поделилась участница реалити Нового канала Яна Беденко

Шоколадно-ореховое печенье для холодных вечеров от «Адской кухни»Холодными вечерами хочется налить чашечку чая, а к нему – вкусного печенья, которое приготовила собственными руками. Так выглядит уют. Вариантов выпечки множество, а Новый канал предлагает воспользоваться рецептом шоколадно-орехового печенья от участницы «Адской кухни» Яны Беденко.

Вам понадобится:

  • мука – 225 г
  • разрыхлитель – 10 г
  • сливочное масло – 150 г
  • сахар – 150 г
  • 1 яйцо
  • миндаль – 100 г
  • черный шоколад не менее 70% – 150 г
  • цедра апельсина

Готовим печенье:

  1. Масло вытаскиваем из холодильника, чтобы оно нагрелось до комнатной температуры.
  2. Духовку ставим греться до 170 градусов.
  3. Масло смешиваем с сахаром. Вводим яйцо. Хорошо перемешиваем.
  4. Смешиваем муку с разрыхлителем и добавляем в масляную массу. Хорошо вымешиваем.
  5. Орехи и шоколад измельчаем ножом, натираем цедру на маленькой терке. Все эти вкусняшки вмешиваем в тесто.
  6. Формируем из теста колбаску диаметром 3 см, режем на медальончики толщиной 0,5 см.
  7. Выкладываем печенье на пергамент или силиконовый коврик. И отправляем в духовку на 12-15 минут. После того как достаем, не снимаем с противня до полного остывания.

Шоколадно-ореховое печенье для холодных вечеров от «Адской кухни»

Заваривайте чай и наслаждаемся собственноручно приготовленным печеньем! Приятного аппетита!

Какими блюдами будет удивлять Шефа Алекса Якутова Яна Беденко на «Адской кухне» – смотрите по понедельникам в 19:00 на Новом канале.

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