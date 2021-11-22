Шоколадно-ореховое печенье для холодных вечеров от «Адской кухни»
Рецептом вкусной согревающей выпечки поделилась участница реалити Нового канала Яна Беденко
Холодными вечерами хочется налить чашечку чая, а к нему – вкусного печенья, которое приготовила собственными руками. Так выглядит уют. Вариантов выпечки множество, а Новый канал предлагает воспользоваться рецептом шоколадно-орехового печенья от участницы «Адской кухни» Яны Беденко.
Вам понадобится:
- мука – 225 г
- разрыхлитель – 10 г
- сливочное масло – 150 г
- сахар – 150 г
- 1 яйцо
- миндаль – 100 г
- черный шоколад не менее 70% – 150 г
- цедра апельсина
Готовим печенье:
- Масло вытаскиваем из холодильника, чтобы оно нагрелось до комнатной температуры.
- Духовку ставим греться до 170 градусов.
- Масло смешиваем с сахаром. Вводим яйцо. Хорошо перемешиваем.
- Смешиваем муку с разрыхлителем и добавляем в масляную массу. Хорошо вымешиваем.
- Орехи и шоколад измельчаем ножом, натираем цедру на маленькой терке. Все эти вкусняшки вмешиваем в тесто.
- Формируем из теста колбаску диаметром 3 см, режем на медальончики толщиной 0,5 см.
- Выкладываем печенье на пергамент или силиконовый коврик. И отправляем в духовку на 12-15 минут. После того как достаем, не снимаем с противня до полного остывания.
Заваривайте чай и наслаждаемся собственноручно приготовленным печеньем! Приятного аппетита!
Какими блюдами будет удивлять Шефа Алекса Якутова Яна Беденко на «Адской кухне» – смотрите по понедельникам в 19:00 на Новом канале.