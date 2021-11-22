Шоколадно-ореховое печенье для холодных вечеров от «Адской кухни»

Рецептом вкусной согревающей выпечки поделилась участница реалити Нового канала Яна Беденко

Холодными вечерами хочется налить чашечку чая, а к нему – вкусного печенья, которое приготовила собственными руками. Так выглядит уют. Вариантов выпечки множество, а Новый канал предлагает воспользоваться рецептом шоколадно-орехового печенья от участницы «Адской кухни» Яны Беденко.

Вам понадобится:

мука – 225 г

разрыхлитель – 10 г

сливочное масло – 150 г

сахар – 150 г

1 яйцо

миндаль – 100 г

черный шоколад не менее 70% – 150 г

цедра апельсина

Готовим печенье:

Масло вытаскиваем из холодильника, чтобы оно нагрелось до комнатной температуры. Духовку ставим греться до 170 градусов. Масло смешиваем с сахаром. Вводим яйцо. Хорошо перемешиваем. Смешиваем муку с разрыхлителем и добавляем в масляную массу. Хорошо вымешиваем. Орехи и шоколад измельчаем ножом, натираем цедру на маленькой терке. Все эти вкусняшки вмешиваем в тесто. Формируем из теста колбаску диаметром 3 см, режем на медальончики толщиной 0,5 см. Выкладываем печенье на пергамент или силиконовый коврик. И отправляем в духовку на 12-15 минут. После того как достаем, не снимаем с противня до полного остывания.

Заваривайте чай и наслаждаемся собственноручно приготовленным печеньем! Приятного аппетита!

Какими блюдами будет удивлять Шефа Алекса Якутова Яна Беденко на «Адской кухне» – смотрите по понедельникам в 19:00 на Новом канале.