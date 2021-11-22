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Паста пенне с грибами от Адского Шефа

Паста пенне с грибами от Адского Шефа — простой рецепт

Алекс Якутов поделился рецептом блюда на скорую руку

Для быстрого и сытного обеда всегда подойдут макаронные изделия. К примеру, пенне с грибами готовится недолго, получается вкусным, и вы насытитесь до ужина. А еще блюдо очень быстро готовится. Рецептом делится Шеф реалити «Адская кухня» (Новый канал) Алекс Якутов.

Ингредиенты:

  •  Оливковое масло – 3 ст. л.
  • Чеснок – 2 зубчика
  • Розмарин – 1 веточка
  • Лавровый лист – 1 шт.
  • Филе анчоуса – 3 шт.
  • Артишок – 2 шт.
  • Грибы опята – 300 г
  • Петрушка – 1 ст. л.
  • Паста пенне – 300 г
  • Сливочное масло – 80 г
  • Сыр пармезан – 100 г
  • Сыр страчателла – 100 г
  • Соль, перец по вкусу

Приготовление:

 На маленьком огне обжарьте чеснок, розмарин, лавровый лист и анчоусы. Затем добавьте грибы, артишоки, петрушку и масло.

  1. Отварите пасту до состояния al dente. Добавьте к предыдущим ингредиентам и налейте 100 мл воды, в которой варилась паста.
  2. Все помешивайте 1-2 минуты. Затем посыпьте пармезаном и страчателлой.

Паста пенне с грибами от Адского Шефа — простой рецепт

Смотрите сегодня реалити «Адская кухня» в 19:00 на Новом канале

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