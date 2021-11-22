Паста пенне с грибами от Адского Шефа — простой рецепт

Паста пенне с грибами от Адского Шефа
Алекс Якутов поделился рецептом блюда на скорую руку
Для быстрого и сытного обеда всегда подойдут макаронные изделия. К примеру, пенне с грибами готовится недолго, получается вкусным, и вы насытитесь до ужина. А еще блюдо очень быстро готовится. Рецептом делится Шеф реалити «Адская кухня» (Новый канал) Алекс Якутов.
Ингредиенты:
- Оливковое масло – 3 ст. л.
- Чеснок – 2 зубчика
- Розмарин – 1 веточка
- Лавровый лист – 1 шт.
- Филе анчоуса – 3 шт.
- Артишок – 2 шт.
- Грибы опята – 300 г
- Петрушка – 1 ст. л.
- Паста пенне – 300 г
- Сливочное масло – 80 г
- Сыр пармезан – 100 г
- Сыр страчателла – 100 г
- Соль, перец по вкусу
Приготовление:
На маленьком огне обжарьте чеснок, розмарин, лавровый лист и анчоусы. Затем добавьте грибы, артишоки, петрушку и масло.
- Отварите пасту до состояния al dente. Добавьте к предыдущим ингредиентам и налейте 100 мл воды, в которой варилась паста.
- Все помешивайте 1-2 минуты. Затем посыпьте пармезаном и страчателлой.
Смотрите сегодня реалити «Адская кухня» в 19:00 на Новом канале
Читай также:
Курица карри по индийскому рецепту от участника «Адской кухни»