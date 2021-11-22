Паста пенне с грибами от Адского Шефа — простой рецепт

Алекс Якутов поделился рецептом блюда на скорую руку

Для быстрого и сытного обеда всегда подойдут макаронные изделия. К примеру, пенне с грибами готовится недолго, получается вкусным, и вы насытитесь до ужина. А еще блюдо очень быстро готовится. Рецептом делится Шеф реалити «Адская кухня» (Новый канал) Алекс Якутов.

Ингредиенты:

Оливковое масло – 3 ст. л.

Оливковое масло – 3 ст. л. Чеснок – 2 зубчика

Розмарин – 1 веточка

Лавровый лист – 1 шт.

Филе анчоуса – 3 шт.

Артишок – 2 шт.

Грибы опята – 300 г

Петрушка – 1 ст. л.

Паста пенне – 300 г

Сливочное масло – 80 г

Сыр пармезан – 100 г

Сыр страчателла – 100 г

Соль, перец по вкусу

Приготовление:

На маленьком огне обжарьте чеснок, розмарин, лавровый лист и анчоусы. Затем добавьте грибы, артишоки, петрушку и масло.

Отварите пасту до состояния al dente. Добавьте к предыдущим ингредиентам и налейте 100 мл воды, в которой варилась паста. Все помешивайте 1-2 минуты. Затем посыпьте пармезаном и страчателлой.

Смотрите сегодня реалити «Адская кухня» в 19:00 на Новом канале

Читай также:

Курица карри по индийскому рецепту от участника «Адской кухни»

Салат с картофелем и скумбрией от Адского Шефа