Тыквенное ризотто от Адского Шефа

Алекс Якутов поделился рецептом блюда из тыквы

Если вы из тех, кто не особо любит тыкву – дайте ей шанс. Правильный рис, кусочек масла и сладкую тыкву смешайте и получится кремовое, ароматное и нежное блюдо. Вы даже не представляете насколько это вкусно. Записывайте рецепт от Шефа «Адской кухни» (Новый канал) Алекса Якутова и попробуйте приготовить.

Ингредиенты:

Лук – 50 г

Чеснок – 1 зубчик

Рис арборио – 100 г

Вино – 70 г

Куриный бульон – 40 г

Пармезан – 50 г

Сливочное масло – 20 г

Копченая утка – 150 г

Ингредиенты для тыквенного крема:

Лук – 20 г

Чеснок – 1 зубчик

Тыква – 200 г

Приготовление:

Лук, зубчик чеснока мелко порежьте и обжарьте на масле. Добавьте рис, вино и продолжайте тушить. Вливайте малыми порциями куриный бульон. Он должен испаряться, а рис – раскрываться и насыщаться ингредиентами. Приготовьте тыквенный крем. Обжарьте: лук, чеснок, тыкву. Перебейте в блендере и добавьте к рису. Когда будет готово ризотто, добавьте масло и посыпьте пармезаном. Выложите блюдо в тарелку и украсьте куском копченой утки.

Смотрите реалити «Адская кухня» по понедельникам в 19:00 на Новом канале

В тему:

Всемирный день конфет: рецепт домашних карамелек от Адского Шефа