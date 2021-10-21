Тыквенное ризотто от Адского Шефа
Алекс Якутов поделился рецептом блюда из тыквы
Если вы из тех, кто не особо любит тыкву – дайте ей шанс. Правильный рис, кусочек масла и сладкую тыкву смешайте и получится кремовое, ароматное и нежное блюдо. Вы даже не представляете насколько это вкусно. Записывайте рецепт от Шефа «Адской кухни» (Новый канал) Алекса Якутова и попробуйте приготовить.
Ингредиенты:
Лук – 50 г
Чеснок – 1 зубчик
Рис арборио – 100 г
Вино – 70 г
Куриный бульон – 40 г
Пармезан – 50 г
Сливочное масло – 20 г
Копченая утка – 150 г
Ингредиенты для тыквенного крема:
Лук – 20 г
Чеснок – 1 зубчик
Тыква – 200 г
Приготовление:
- Лук, зубчик чеснока мелко порежьте и обжарьте на масле. Добавьте рис, вино и продолжайте тушить.
- Вливайте малыми порциями куриный бульон. Он должен испаряться, а рис – раскрываться и насыщаться ингредиентами.
- Приготовьте тыквенный крем. Обжарьте: лук, чеснок, тыкву. Перебейте в блендере и добавьте к рису.
- Когда будет готово ризотто, добавьте масло и посыпьте пармезаном.
- Выложите блюдо в тарелку и украсьте куском копченой утки.
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