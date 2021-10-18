Всемирный день конфет: рецепт домашних карамелек от Адского Шефа

Алекс Якутов поделился лайфхаками приготовления вкусных сладостей

Сегодня, 18 октября, сладкоежки отмечают свой праздник – Всемирный день конфет. Интересный факт, но когда-то конфеты считались лечебным средством. Их продавали в аптеках, а врачи выписывали сладости от кашля и нервных расстройств. Сейчас у докторов другое мнение насчет полезности конфет, но иногда так хочется побаловать себя чем-то сладеньким. Особенно если эти сладости вы приготовили своими руками и знаете состав. Как сделать домашние карамельки без химии, рассказал Шеф «Адской кухни» (реалити показывает Новый канал) Алекс Якутов.

Вам понадобятся:

200 г сахара

415 г сливок 35%

140 г глюкозы (продается в кондитерских магазинах)

90 г сливочного масла

1 г морской соли.

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Готовим карамельки:

Сделайте сухую карамель из сахара, растопив его на сковороде с толстым дном. Остановите процесс карамелизации, добавив масло, и аккуратно влейте горячие сливки и глюкозу в карамель. Действуйте осторожно! Карамель будет пузыриться. Вливать сливки нужно понемногу, интенсивно перемешивая. Снова нагрейте смесь до 120 градусов С. Это займет примерно 15 минут на среднем огне. Периодически помешивайте. Теперь перемешайте все блендером и вылейте смесь сразу в кондитерскую рамку. Можно использовать силиконовую форму для вафель или шоколада. Дайте остыть и разрежьте на конфеты.

– Кстати, можно сделать карамельки с разным вкусом, – делится Адский Шеф Алекс Якутов. – Для этого замените 150 г от общей массы сливок на фруктовое пюре.

А теперь берите конфеты, заваривайте чай и отправляйтесь смотреть всей семьей новый выпуск «Адской кухни», который выйдет сегодня в 19:00 на Новом канале.

Фото: Istock