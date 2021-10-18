Всемирный день конфет: рецепт домашних карамелек от Адского Шефа
Алекс Якутов поделился лайфхаками приготовления вкусных сладостей
Сегодня, 18 октября, сладкоежки отмечают свой праздник – Всемирный день конфет. Интересный факт, но когда-то конфеты считались лечебным средством. Их продавали в аптеках, а врачи выписывали сладости от кашля и нервных расстройств. Сейчас у докторов другое мнение насчет полезности конфет, но иногда так хочется побаловать себя чем-то сладеньким. Особенно если эти сладости вы приготовили своими руками и знаете состав. Как сделать домашние карамельки без химии, рассказал Шеф «Адской кухни» (реалити показывает Новый канал) Алекс Якутов.
Вам понадобятся:
- 200 г сахара
- 415 г сливок 35%
- 140 г глюкозы (продается в кондитерских магазинах)
- 90 г сливочного масла
- 1 г морской соли.
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Готовим карамельки:
- Сделайте сухую карамель из сахара, растопив его на сковороде с толстым дном.
- Остановите процесс карамелизации, добавив масло, и аккуратно влейте горячие сливки и глюкозу в карамель. Действуйте осторожно! Карамель будет пузыриться. Вливать сливки нужно понемногу, интенсивно перемешивая.
- Снова нагрейте смесь до 120 градусов С. Это займет примерно 15 минут на среднем огне. Периодически помешивайте.
- Теперь перемешайте все блендером и вылейте смесь сразу в кондитерскую рамку. Можно использовать силиконовую форму для вафель или шоколада.
- Дайте остыть и разрежьте на конфеты.
– Кстати, можно сделать карамельки с разным вкусом, – делится Адский Шеф Алекс Якутов. – Для этого замените 150 г от общей массы сливок на фруктовое пюре.
А теперь берите конфеты, заваривайте чай и отправляйтесь смотреть всей семьей новый выпуск «Адской кухни», который выйдет сегодня в 19:00 на Новом канале.
Фото: Istock