На «Адскую кухню» придет Артем Пивоваров

Что будет делать автор хита «Дежавю» на проекте?

Участие поваров в «Адской кухне» (реалити показывает Новый канал) – это не только возможность прокачать свои кулинарные умения, а еще шанс встретиться с кумирами. Кого только не зовет в гости Адский Шеф Алекс Якутов. Спортсменов, известных кулинаров и даже певцов. В 7 выпуске в реалити придет Артем Пивоваров.

– Уже лет восемь не употребляю мясо. Я фанат каш, обожаю перловку. Брокколи приветствую. Люблю грубые овощи, не люблю, когда они сильно разваренные, – рассказывает певец.

Певца «зожника» Алекс Якутов позвал неспроста.

– Мы закончили шесть поварских разрядов. Дальше участников ждет изучение ресторанных трендов. Один из них – здоровое питание – сейчас на пике популярности, – рассказывает Адский Шеф. – Сегодня будем изучать суперфуд. Это продукт, в котором сконцентрировано максимальное количество полезных веществ. Задача поваров приготовить полезное ресторанное блюдо из суперфудов, которые растут в Украине. Причем использовать их нужно как можно больше. И как обычно мы проверим: кто сильнее в теме ЗОЖ – женщины или мужчины?

Кто сможет удивить строгого Шефа и певца – смотрите сегодня в 19:00 в реалити «Адская кухня» на Новом канале.

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