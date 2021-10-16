Салат с маринованной тыквой и шовдарем от Адского Шефа
Алекс Якутов делится рецептом вкусного и полезного салата
Тыква считается королем осени, ведь она делает любой салат шедевром. У нее нежный и приятный вкус, празднично выглядит и прекрасно сочетается с шовдарем или сыром. А еще салат подарит нужную порцию витаминов. Шеф «Адской кухни» (Новый канал) Алекс Якутов делится рецептом вкусного салата с маринованной тыквой и шовдарем.
Ингредиенты для маринада:
- Тыква – 100 г
- Апельсиновый фреш – 100 г
- Яблочный уксус – 10 г
- Сок маракуйи – 20 г
Ингредиенты для заправки салата:
- Соевый соус – 100 г
- Лимонный фреш – 30 г
- Мед – 3 г
- Сок маракуйи – 7 г
Ингредиенты для салата:
- Шпинат – 70 г
- Помидоры черри – 50 г
- Шовдарь – 70 г
- Жареный фундук – 50 г
Приготовление:
- Замаринуйте тыкву слайсами в соусе: фреш апельсина, сок маракуйи, уксус. Положите тыкву в вакуумированный пакет на трое суток в холодильник.
- Приготовьте соус для салата, смешав: соевый соус, лимонный фреш, мед, сок маракуйи.
- На тарелку выложите: шпинат, помидоры черри, порезанную тыкву и шовдарь. Залейте все соусом и посыпьте фундуком.
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Фото: Unsplash