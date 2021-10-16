Салат с маринованной тыквой и шовдарем от Адского Шефа

Алекс Якутов делится рецептом вкусного и полезного салата

Тыква считается королем осени, ведь она делает любой салат шедевром. У нее нежный и приятный вкус, празднично выглядит и прекрасно сочетается с шовдарем или сыром. А еще салат подарит нужную порцию витаминов. Шеф «Адской кухни» (Новый канал) Алекс Якутов делится рецептом вкусного салата с маринованной тыквой и шовдарем.

Ингредиенты для маринада:

Тыква – 100 г

Апельсиновый фреш – 100 г

Яблочный уксус – 10 г

Сок маракуйи – 20 г

Ингредиенты для заправки салата:

Соевый соус – 100 г

Лимонный фреш – 30 г

Мед – 3 г

Сок маракуйи – 7 г

Ингредиенты для салата:

Шпинат – 70 г

Помидоры черри – 50 г

Шовдарь – 70 г

Жареный фундук – 50 г

Приготовление:

Замаринуйте тыкву слайсами в соусе: фреш апельсина, сок маракуйи, уксус. Положите тыкву в вакуумированный пакет на трое суток в холодильник. Приготовьте соус для салата, смешав: соевый соус, лимонный фреш, мед, сок маракуйи. На тарелку выложите: шпинат, помидоры черри, порезанную тыкву и шовдарь. Залейте все соусом и посыпьте фундуком.

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Фото: Unsplash