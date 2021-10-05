Сладкоежкам на заметку: полезные конфеты из бананов и орехов от «Адской кухни»

Участник реалити Александр Громлюк поделился авторским рецептом ПП-сладостей

Все знают, что сладкое хоть и вкусно, но не очень полезно. Иногда можно побаловать себя вредными десертами. Но если вы придерживаетесь правильного питания, придется постоянно себя сдерживать. Ведь сахар портит зубы, плохо влияет на кожу и вес. А что, если сделать полезные сладости? Своим авторским рецептом ПП-конфет поделился участник «Адской кухни» (Новый канал) Александр Громлюк.

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– Рецепт моих первых полезных конфет очень прост. Приготовил я их тогда, когда у меня начали пропадать бананы, – рассказывает Саша. – А я не из тех, кто любит, чтобы портились продукты. Но в том, что бананы начали темнеть, нашел только плюс. Понял, что пошел первый этап ферментации, и вкус усилится. Так что если ваши бананы начинают портиться, не переживайте, сделайте из них полезные сладости.

Для конфет нам понадобятся:

Орехи – 200 г (использовал фундук, но можно любые другие)

Пюре банана – 70 г

Финик свежий – 100 г

Шоколад белый – 30 г (натуральный без сахара, Callebaut)

Банан высушенный – 10 г (перебитый)

Как сделать банановое пюре?

– Я подождал около пяти дней, чтобы банан окончательно почернел, – делится лайфхаком участник «Адской кухни». – Освободил его от кожуры и разложил на пергамент на противне. Отправил в духовку, раскаленную до 180 градусов, на 20 минут, чтобы тот подпекся. Зачем я это делал? Хотел получить концентрированный вкус банана, чтобы он раскрылся и получился «вау»! После этого нужно перебить его в пюре.

Как высушить банан?

– Берем килограмм свежих бананов и рубим как угодно, – продолжает Саша. – Ставим их в духовку или в сушилку. Учтите, что из целого килограмма получается около двухсот граммов сухих бананов. Дегидрировать их в домашних условиях просто, достаточно иметь духовку с обдувом. Но это долгий процесс. Сушат его при минимальной температуре, около 60 градусов, 8-10 часов. После полного высыхания бананы нужно перебить в пыль. После всех этих манипуляций можно приступать к приготовлению конфет.

Как приготовить конфеты?

– Все ингредиенты, кроме банановой пыли, перебейте до однородной массы и сформируйте шарики по 50 г, – рассказывает повар. – Обкатайте их в банановой пыли и наслаждайтесь натуральными, свежими, вкусными, а главное, полезными конфетами.

А какие сладости Александр Громлюк будет готовить на «Адской кухне» – смотрите по понедельникам в 19:00 на Новом канале.