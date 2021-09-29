Как спасти испорченное блюдо: лайфхаки от Адского Шефа

Шеф реалити «Адская кухня» (Новый канал) Алекс Якутов поможет реанимировать пересоленную, переперченную и подгоревшую еду

Как бы вкусно вы не готовили, от факапов на кухне никто не застрахован. Даже будучи предельно внимательными, легко пересолить, переперчить или продержать блюдо на плите дольше положенного. Можно ли спасти еду в такой ситуации, и как это делать, рассказал Адский Шеф Алекс Якутов.

Запахло пережаренным

– Обычно происходит так: хозяйка услышала, что каша или картофель подгорает, подошла и начала либо перемешивать, либо смотреть, а что же там снизу? И поднимать подгоревшие слои. Так делать не нужно, потому что блюдо пропитается гарью, – объясняет Шеф «Адской кухни». – Как же быть? Едва почувствовав запах горелого, отставьте кастрюлю с плиты. Возьмите чистую и пересыпьте то, что не пригорело. Гарь останется в первой кастрюле, и большая часть блюда будет спасена.

Боремся с пересолом

– Если вы готовили суп, добавьте немного лимонной кислоты, лимонного сока или винного уксуса и немножко сахара – делится Алекс. – Если пересолили рагу, добавьте воды. Испортили кашу? Не мудрите, сварите дополнительную порцию (только не солите ее) и просто перемешайте с пересоленной. Мясо реанимировать сложнее, но можно, не спешите отправлять его на помойку. Сделайте томатный соус. Проварите помидоры, добавьте сахар, свежий или сушеный базилик и подавайте мясо с соусом. Важно во время варки заправку не солить. Также можно нарезать мясо кусочками и протушить. Оно отдаст лишнюю соль подливе.

Воюем с переперчением

– Переперчили блюдо – не переживайте, добавьте кокосовое молоко либо сливки – что-то молочное и жирное. Дайте вместе покипеть пару минут, – советует Шеф. – Как пример, вы поперчили курицу, запекли ее, попробовали – ужасно острая. Разорвите ее на волокна, сделайте к ней кокосовый соус, туда добавьте сок лайма, травы, можно положить немножко томатов. Протушите курицу в соусе, он заберет остроту и сбалансирует вкус.

Какими лайфхаками Шеф будет делиться с участниками «Адской кухни» – смотрите каждый понедельник в 19:00 на Новом канале.

Фото: IStock

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