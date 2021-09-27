Краткая биография участников кулинарного реалити «Адская кухня» на Новом канале. Читайте, кто стал участниками «Адской кухни» на Новом канале



6 сентября Новый канал показал первый эпизод «Адской кухни». Двадцать участников пришли испытать свои кулинарные способности в телересторане Алекса Якутова. К концу эпизода строгий Шеф помиловал только 17 поваров. Кто продолжит борьбу за 300 тысяч гривен и место в команде Адского Шефа?

Участников «Адской кухни» бросили в настоящее пекло: «Кругом стояли демоны и было страшно»

Александр Громлюк, 23 года, Киев

Саша мечтал стать архитектором, но не сложилось. Он поступил в кулинарное училище на повара-кондитера и понял – кухня это его все. До «Адской кухни» работал в ресторанах, где осваивал разные кулинарные техники. На реалити пришел за драйвом.

Людмила Михайлова, 47 лет, Кривой Рог

Самая старшая участница «Адской кухни» работает поваром-кондитером. Она легко может замесить тесто на 300 буханок хлеба. На проект пришла специально из-за Алекса Якутова. Хочет научиться у Шефа его мастерству.

Антон Белей, 29 лет, Одесса

Антон – свадебный ведущий, но кулинарией увлекается с детства. Из-за занятости родителей ему часто приходилось готовить. С профессиональной кухней свою жизнь он так и не связал. На проект пришел, чтобы изучить работу ресторана изнутри и, возможно, после проекта осуществить мечту – открыть собственное заведение.

Елена Охотник, 26 лет, Горишние Плавни

В кулинарию Елена попала случайно пять лет назад, когда устроилась работать помощником повара. С того момента поняла, что кухня – то, с чем она хочет связать свою жизнь. На проект пришла, чтобы повысить свой профессиональный уровень.

Юрий Диденко, 37 лет, Днепр

Профессионализму этого шеф-повара может позавидовать любой кулинар. Он 13 лет работает на кухне. Но изначально выбирать эту профессию даже не собирался – учился на технологическом факультете. Кулинарные способности открыл в общежитии. С того момента понеслось. На проект пришел за новыми эмоциями.

Светлана Ващук, 21 год, Шепетовка

Эта участница увлекается кулинарией с 16 лет. Неудивительно, что она поступила на повара-пекаря. Работает в ресторане, а на проект пришла, потому что ей надоела рутина. Хочет испытать себя на прочность.

Равшан Хамидов, 31 год, Киев

Равшан – профессионал, который кормил даже международные делегации. Он работал личным поваром посла Японии в Украине. Сейчас проводит кулинарные мастер-классы и работает шеф-поваром. На проект пришел, чтобы закалить себя в условиях адских испытаний.

Карина Миргород, 24 года, Запорожье

Эта повар-любитель подала заявку на проект, потому что очень любит «Адскую кухню». До последнего не верила, что ей улыбнется удача. На проект пришла доказать, что за миловидной внешностью может скрываться боец, который многое выдержит.

Сергей Симонович, 28 лет, Киев

Сергей – шеф-повар, который с нуля может открыть ресторан – именно так он сделал четыре года назад. Поваром стал по зову сердца. Готовил с самого детства, поскольку рос в многодетной семье, и готовка была его обязанностью. Но учиться пошел на монтажника холодильного оборудования. Когда же понял, что хочет стать кулинаром, выбил в Центре занятости поварские курсы. На проект пришел, чтобы выйти из зоны комфорта.

Анна Шеремет, 39 лет, Николаев

Анна работает поваром в столовой на оборонном предприятии. Обслуживает свадьбы, дни рождения и делегации из разных стран. Своим самым строгим кулинарным критиком считает дочь. На проект пришла за новыми знаниями.

Александр Горбаш, 24 года, Харьков

Этот повар-любитель с детства увлекался готовкой. После школы даже пошел учиться на повара, но после службы в армии устроился в патрульную полицию. На «Адскую кухню» пришел, чтобы осуществить детскую мечту – стать крутым поваром.

Яна Беденко, 25 лет, Кривой Рог

Яна начала свой путь к высокой кухне с работы в чебуречной. Потом ей пришлось бросить кулинарию ради работы за границей. По возвращению в Украину девушка устроилась в ресторан в Кривом Роге. Когда поняла, что остановилась в профессиональном развитии, увидела рекламу о кастинге в реалити. И пошла на проект.

Богдан Горносталь, 19 лет, Черкассы

Богдану не привыкать работать под руководством Алекса Якутова. Он – повар в ресторане Адского Шефа. Пришел на проект, чтобы испытать свои силы.

Мария Гуд, 25 лет, Одесса

Этого шеф-повара зрители Нового канала видят не впервые. Она была участницей «Ревизора» и «Страстей по Ревизору». Свой поварской путь девушка начала с чистки картошки и мидий в ресторане, но начала подниматься по карьерной лестнице. На проект пришла, чтобы научиться контролировать свои эмоции в стрессовых ситуациях.

Станислав Попоня, 22 года, Черновцы

Станислав – повар-универсал, который любит работать в горячем цехе. Он с детства готовил и мечтал, что станет шеф-поваром. На проект пришел, чтобы учиться чему-то новому у известных кулинаров.

Катерина Лавриненко, 20 лет, Киев

Эта участница подростком мечтала стать фуд-стилистом. Но знакомство с Евгением Клопотенко изменило ее жизнь. Она прошла кулинарный курс и поняла, что станет поваром. К своим 20 годам успела поработать поваром на яхте, разрабатывала рецепты для книги известного фуд-блогера и даже поменяла питание в садиках. На проект пришла, потому что считает себя адским поваром.

Инна Яцейко, 39 лет, Львов

Мама трех детей пришла на «Адскую кухню» из ресторанного бизнеса. Она – владелица заведения во Львове. Кулинарией увлеклась 10 лет назад, когда открыла свой ресторан.

Кому из них достанется 300 тысяч гривен выигрыша и место в ресторане Алекса Якутова – смотрите всей семьей каждый понедельник в 19:00 на Новом канале.

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