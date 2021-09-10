Груша против депрессий и виноград против вирусов: топ-5 полезных фруктов сентября от «Адской кухни»

Сушеф кулинарного реалити Нового канала Никита Ефанов рассказал, что нужно включить в свой рацион осенью

В сентябре прилавки просто ломятся от свежих фруктов. Необходимо воспользоваться щедрым сезоном, чтобы насытить свой организм полезными витаминами. Сушеф реалити «Адская кухня» (Новый канал) Никита Ефанов рассказал, какие именно фрукты нужно включить в свой рацион.

Виноград

– Спелый, сладкий виноград богат витаминами А, С, В6 и минералами – калий, кальций, железо и магний, – рассказывает Никита. – Ягоды являются натуральным очистителем, помогают организму справиться с вирусами и инфекциями. А еще противодействуют стрессам и обостряют концентрацию внимания.

Яблоки

– Яблоки не только вкусные, но и служат источником углеводов, минералов, витаминов и антиоксидантов, – говорит сушеф. – Мякоть плода содержит железо, которое легко усваивается. Ну, а кальций необходим для укрепления зубной эмали и костной ткани. Яблоки почти гипоаллергенны, поэтому их можно употреблять по 2-3 штуки в день.

Груша

– В плодах содержатся вещества, которые способны повышать защитные силы организма, противостоять инфекционным заболеваниям, оказывать противовоспалительное действие и даже бороться с осенней депрессией, – рассказывает Никита. – Груша гипоаллергенна, вот почему этот отличный десерт дают даже малышам. Недаром грушевое пюре – распространенный вариант детского прикорма.

Слива

– Основное полезное свойство сливы – мягкое очищение желудка, – рассказывает сушеф. – А еще она содержит белки, углеводы, органические кислоты, кальций, фосфор, магний. Кроме того, в ней есть уникальное вещество – кумарин, которое препятствует образованию тромбов.

Дыня

– В дыне содержится вещество, которое восстанавливает поврежденные нервные клетки, – говорит Никита. – А витамин С способствует укреплению иммунитета и сосудов, поэтому дыня полезна тем, кто часто болеет.

Смотрите второй выпуск реалити «Адская кухня» в понедельник в 19:00 на Новом канале

Фото: Unsplash